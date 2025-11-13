الخميس 13 نوفمبر 2025
الداخلية توزع هدايا ومستلزمات شتوية على المواطنين

الداخلية توزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين
وجهت أجهزة وزارة الداخلية، مأموريات إلى كافة المحافظات لتوزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بخاصة فى المناطق الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا انطلاقًا من الدور الإنسانى والاجتماعى للوزارة ؛ تحت رعاية رئيس الجمهورية وفى إطار مبادرة كلنا واحد وتحت شعار بداية شتاء دافىء.

وحرصت مأموريات الوزارة على الوصول للمواطنين فى محال إقامتهم وأماكن عملهم وسط ترحاب كبير منهم بجهود الوزارة ودعمها المتواصل الذى تقدمه لكل فئات المجتمع على مدار العام لتخفيف الأعباء عنهم.

وامتدت المأموريات إلى المناطق الحضارية الجديدة من منطلق دعم الوزارة المتواصل لأهالي هذه المناطق وحرصها على توفير حياة كريمة لهم اتساقًا مع توجه الدولة نحو توفير سكنٍ كريم ورعاية اجتماعية لائقة ما يعكس توفير البعد الإنسانى والاجتماعى فى أداء الرسالة الأمنية. 

وقد شملت المبادرة توزيع مساعدات عينية ومستلزمات شتوية على المرضى بالمستشفيات فى إطار الدعم النفسى والمعنوى الذى تقدمه الوزارة لهم وهو ما ساهم فى رسم البهجة والفرحة على وجوههم تقديرًا لهذه اللمسة الإنسانية.

وفى إطار سعى الوزارة المتواصل لتقديم الدعم والرعاية الإنسانية للأطفال الأيتام من خلال مبادراتها المختلفة التى تهدف إلى توفير المساعدات العينية وتحقيق الاستقرار النفسى والمعنوى لهم فقد امتدت المبادرة إلى توزيع مساعدات عينية على الأيتام بدور رعاية الأيتام الأمر الذى ساهم فى رفع روحهم المعنوية وخلق حالة من السرور والبهجة لديهم.     

وتواصل وزارة الداخلية جهودها فى إطلاق المبادرات المجتمعية والإنسانية التى تستهدف دعم المواطنين، وتوفير سبل الراحة والاستقرار لهم، بما يسهم فى ترسيخ قيم التكاتف والتلاحم بين الشرطة والمجتمع. 

