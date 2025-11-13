ضبط عنصر جنائي غسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية

18 حجم الخط

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي قام بغسل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظة القليوبية.

تفاصيل الواقعة

أوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات، لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

جهود قطاع مكافحة المخدرات

شارك قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية في ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد تقدير قيمة أموال الغسل بحوالي 60 مليون جنيه.

