مشاجرة بين سيدة وشقيق زوجها بسبب خلاف على الميراث بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشور مدعوم بمقطعي فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى، زعم خلاله صاحبه تعرضه لأعمال بلطجة وتهجم على مسكنه وسرقة كاميرات المراقبة المحيطة به بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص تبين عدم صحة الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تعود لتاريخ 3 نوفمبر الجارى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة المنصورة بلاغًا من ربة منزل مقيمة بدائرة المركز، بتضررها من شقيق زوجها لقيامه بالتعدي عليها بالسب وإتلاف كاميرات المراقبة وسرقة بعض محتويات منزلها، بسبب خلافات بينهم حول الميراث.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المشكو في حقه، وهو عامل مقيم بذات الدائرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات الأسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

