ضبط مالك مطبعة بدون ترخيص بحوزته 25 ألف مطبوع تجاري بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مالك مطبعة بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

أكدت المعلومات قيام المتهم بطباعة العديد من المطبوعات التجارية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات، جرى مداهمة المطبعة وضبط مالكها وبحوزته 25 ألف مطبوع تجاري لمنتجات مختلفة دون تفويض من الجهات المختصة.

اعتراف المتهم والإجراءات القانونية

بمواجهته أقر المتهم بارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

