ضربات أمنية لضبط مرتكبي جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، والتي كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد القومي؛ وفي إطار الضربات الأمنية المستمرة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.

نتائج الحملات خلال 24 ساعة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط قضايا عملات أجنبية مختلفة بقيمة مالية تقارب 17 مليون جنيه خلال 24 ساعة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط الأسواق وحماية الاستقرار المالي للبلاد.

