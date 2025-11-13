ضربات أمنية لضبط مرتكبي جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، والتي كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد القومي؛ وفي إطار الضربات الأمنية المستمرة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.

نتائج الحملات خلال 24 ساعة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط قضايا عملات أجنبية مختلفة بقيمة مالية تقارب 17 مليون جنيه خلال 24 ساعة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط الأسواق وحماية الاستقرار المالي للبلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.