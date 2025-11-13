محافظ مطروح يفتتح مدرسة أولاد مازن للتعليم الأساسي بالنجيلة

18 حجم الخط

قام اللواء خالد شعيب،محافظ مطروح،اليوم الخميس بافتتاح مدرسة أولاد مازن للتعليم الأساسي بالنجيلة، بعد انتهاء عمليات الإنشاء.





وقال اللواء خالد شعيب،محافظ مطروح، في كلمته: “يسعدني ويشرفني أن أكون بينكم اليوم لافتتاح هذا الصرح التعليمي الجديد مدرسة أولاد مازن، التي تُعد نموذجًا مشرفًا للتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع المصرفي الوطني، في سبيل دعم التنمية الحقيقية على أرض محافظة مطروح".



وتابع: لقد تم تصميم هذه المدرسة لتخدم أبناء المنطقة والتجمعات المحيطة، بطاقة استيعابية تصل إلى ٥٠٠ تلميذ، منهم حاليًا ٢٥٠ تلميذًا، من خلال ٩ فصول دراسية للتعليم الابتدائي والإعدادي، بالإضافة إلى فصلين لرياض الأطفال، وفراغات تعليمية وخدمية متكاملة، كما جُهزت المدرسة بأحدث الوسائل التكنولوجية من سبورات ذكية تفاعلية وأجهزة كمبيوتر، لتتيح فرص التعليم الذكي ومواكبة التحول الرقمي الذي تشهده الجمهورية الجديدة.



جاء ذلك بحضور الدكتورة فاطمة الزهراء رئيس الإدارة المركزية لمنع التسرب من التعليم والمشاركة المجتمعية بوزارة التربية والتعليم ومحمد الغمري مدير عام البنك الأهلي المصري لمناطق الإسكندرية، ومطروح، والدكتور وليد أحمد مدير أول الإتاحة التعليمية بمؤسسة مصر الخير، واللواء عادل برغش رئيس مركز ومدينة النجيلة ونادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح والمهندس مجاهد نجم مدير فرع الأبنية التعليمية بمطروح ولفيف من العمد والمشايخ والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة مطروح، وأشاد محافظ مطروح بجهود الإنشاء والتجهيزات المتطورة .







