الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ مطروح يفتتح مدرسة أولاد مازن للتعليم الأساسي بالنجيلة

محافظ مطروح يفتتح
محافظ مطروح يفتتح مدرسة أولاد مازن للتعليم الأساسي بالنجيلة
18 حجم الخط

قام اللواء خالد شعيب،محافظ مطروح،اليوم الخميس بافتتاح مدرسة أولاد مازن للتعليم الأساسي بالنجيلة، بعد انتهاء عمليات الإنشاء.

 


 

وقال اللواء خالد شعيب،محافظ مطروح، في كلمته: “يسعدني ويشرفني أن أكون بينكم اليوم لافتتاح هذا الصرح التعليمي الجديد مدرسة أولاد مازن، التي تُعد نموذجًا مشرفًا للتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع المصرفي الوطني، في سبيل دعم التنمية الحقيقية على أرض محافظة مطروح".


وتابع: لقد تم تصميم هذه المدرسة لتخدم أبناء المنطقة والتجمعات المحيطة، بطاقة استيعابية تصل إلى ٥٠٠ تلميذ، منهم حاليًا ٢٥٠ تلميذًا، من خلال ٩ فصول دراسية للتعليم الابتدائي والإعدادي، بالإضافة إلى فصلين لرياض الأطفال، وفراغات تعليمية وخدمية متكاملة، كما جُهزت المدرسة بأحدث الوسائل التكنولوجية من سبورات ذكية تفاعلية وأجهزة كمبيوتر، لتتيح فرص التعليم الذكي ومواكبة التحول الرقمي الذي تشهده الجمهورية الجديدة.


جاء ذلك بحضور الدكتورة فاطمة الزهراء رئيس الإدارة المركزية لمنع التسرب من التعليم والمشاركة المجتمعية بوزارة التربية والتعليم ومحمد الغمري  مدير عام البنك الأهلي المصري لمناطق الإسكندرية، ومطروح، والدكتور وليد أحمد مدير أول الإتاحة التعليمية بمؤسسة مصر الخير، واللواء عادل برغش رئيس مركز ومدينة النجيلة ونادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح والمهندس مجاهد نجم مدير فرع الأبنية التعليمية بمطروح ولفيف من العمد والمشايخ والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة مطروح، وأشاد محافظ مطروح بجهود الإنشاء والتجهيزات المتطورة .


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خالد شعيب محافظ مطروح مدرسة أولاد مازن

مواد متعلقة

انتخابات النواب 2025، محافظ مطروح يتابع سير العملية الانتخابية بلجان العلمين والضبعة

محافظ مطروح يسلم 24 نموذج تصالح على مخالفات البناء لأهالي العلمين

جولة تفقدية لمحافظ مطروح بمستشفى العلمين النموذجي

محافظ مطروح من غرفة العمليات: فتح جميع لجان انتخابات النواب في موعدها

محافظ مطروح يتفقد أعمال إعادة تأهيل سوق مطروح العمومي

محافظ مطروح يتفقد سير انتخابات مجلس النواب بلجنة باحثة البادية

انتخابات مجلس النواب، مشاركة واسعة من شيوخ وشباب مطروح بلجنة مدرسة فوكة (صور)

انتهاء الاستعدادات اللازمة لاستقبال انتخابات النواب بمطروح

الأكثر قراءة

التحريات تكشف سبب مقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

اعتماد المخططات التفصيلية لـ100 قرية و14 مدينة بـ9 محافظات

المشاهد الأولى لموقع حادث مقتل مهندس الكيمياء النووية في الإسكندرية (فيديو وصور)

جريمة كرموز.. فيتو تطرح الأسئلة المشروعة.. من قتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية؟.. وهل تعرض الضحية لعملية اغتيال؟

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل مهندس بالإسكندرية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية على يد مجهول رميا بالرصاص

توروب يصدم مصطفى شوبير بهذا القرار

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباس شومان: نشر العلم الصحيح يحمي المجتمع من التضليل والغش الفكري

عبث وقوة بلا تقوى، علي جمعة يحذر: دخلنا في دائرة التشبه بقوم عاد

تفسير رؤية الخروب في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية