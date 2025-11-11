محافظ مطروح يسلم 24 نموذج تصالح على مخالفات البناء لأهالي العلمين

18 حجم الخط

وزع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خلال زيارته لمدينة العلمين اليوم الثلاثاء، 24 نموذج 8 للتصالح على المباني لعدد من المواطنين، بحضور اللواء علاء الدين يوسف، رئيس مركز ومدينة العلمين.

وأوضح محافظ مطروح أن هذه الخطوة تأتي في إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين بعد استيفاء كافة الأوراق والإجراءات الفنية والمعاينات اللازمة وفقًا للقوانين المعمول بها.

وأضاف أن المحافظة تواصل جهودها في توفير الدعم للمواطنين الراغبين في التصالح، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية لضمان سلامة المباني.

من جانبه، أعرب اللواء علاء الدين يوسف عن سعادته بتوزيع نماذج التصالح، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يسهم في تنظيم البناء وتحقيق العدالة للمواطنين، داعيًا الجميع إلى الإسراع في تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة.



وأوضح أن المحافظ راجع كافة البيانات المطلوبة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ووفر تيسير تقديم الخدمات والمرافق للمواطنين وتعزز القيمة الإقتصادية للمبنى مع تشجيع باقي المتقدمين على التصالح لسرعة استكمال واستيفاء الأوراق المطلوبة وفقا للضوابط والإجراءات القانونية والفنية المعمول بها.



ومن جانبهم وجه المواطنون الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح على متابعته المستمرة وتوجيهاته لتيسير الإجراءات لتحقيق الإستقرار للمواطنين.

