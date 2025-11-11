الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتخابات النواب 2025، محافظ مطروح يتابع سير العملية الانتخابية بلجان العلمين والضبعة

محافظ مطروح يتفقد
محافظ مطروح يتفقد سير العملية الإنتخابية
18 حجم الخط

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، سير العملية الانتخابية بلجان انتخابات مجلس النواب 2025 الدائرة الثانية بمدينة العلمين والضبعة.

وقام محافظ مطروح بزيارة لجنة بمدرسة معاذ بن جبل بسيدي عبد الرحمن، ولجنة المركز التكنولوجي بمقر مركز الضبعة، ولجنة مدرسة الإعدادية بنات، وحرص على توافر الاحتياجات اللازمة باللجان، وكافة سبل الراحة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، مع تنظيم دخولهم اللجان بسهولة ويسر، خاصة مع توافد أعداد كبيرة من الناخبين على مقار اللجان.
 

 


 

واطمأن محافظ مطروح على المستشارين رؤساء اللجان وأعضائها، ووجه بتوفير كافة سبل الراحة من مظلات ومياه شرب ونظافة عامة، وكراسي لذوي الهمم وتأمين واستقرار التيار الكهربائي وغيرها للظهور بالشكل اللائق والتيسير على الناخبين. 

وأشاد بالإقبال الكبير والتوافد الملحوظ للمواطنين على المقار الانتخابية بمختلف مدن ومراكز المحافظة من الشيوخ والشباب والمرأة للإدلاء بأصواتهم مع الإقبال في اليوم الثاني، بما يعكس وعي المواطن المطروحي وحرصه على ممارسة حقه الدستوري في اختيار من يمثله في مجلس النواب. 

وذلك مع توافر التأمين الشرطي والإسعاف مع مشاركة أعضاء برلمان الطلائع والشباب والـ yly في مساعدة الناخبين والتوعية.

 وتواصل اللجان الفرعية فتح أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني والأخير في المرحلة الأولى من  انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث تستقبل 14 محافظة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5606 لجنة فرعية، تحت إشراف 70 لجنة عامة،  وبمشاركة نحو 12 ألف قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.
 

 

وبلغ إجمالي الناخبين المقيدين الذين لهم حق التصويت في المحافظات الأربع عشرة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا.

محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب

وتشمل محافظات المرحلة الأولى كلًّا من: “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعات غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.  

وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر وتضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا، و102 مرشح في دائرة الصعيد.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات المرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان ليكون آخر موعد لتقديمها 20 نوفمبر.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 حتى 30 نوفمبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب انتخابات النواب ٢٠٢٥ المرحلة الأولي بانتخابات النواب

مواد متعلقة

محافظ مطروح يسلم 24 نموذج تصالح على مخالفات البناء لأهالي العلمين

جولة تفقدية لمحافظ مطروح بمستشفى العلمين النموذجي

محافظ مطروح من غرفة العمليات: فتح جميع لجان انتخابات النواب في موعدها

محافظ مطروح يتفقد أعمال إعادة تأهيل سوق مطروح العمومي

محافظ مطروح يتفقد سير انتخابات مجلس النواب بلجنة باحثة البادية

انتخابات مجلس النواب، مشاركة واسعة من شيوخ وشباب مطروح بلجنة مدرسة فوكة (صور)

انتهاء الاستعدادات اللازمة لاستقبال انتخابات النواب بمطروح

شاهد، أهالي مطروح يتابعون حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بشارع الإسكندرية التجاري

الأكثر قراءة

محمد عبد الجليل يكتب: فضيحة في نعي الليثي.. نقيب الموسيقيين يُحرِّف القرآن ويخترع آية! المتابعون: مالك ومال القرآن يا "مصطفى"؟.. خليك في "الرقص والأغاني الهابطة"

البلدي تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025

عباقرة ولكن مجهولون، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس "شيخ القراء وإمام المفسرين"

2 مليار جنيه خسائر البورصة في ختام تعاملات الثلاثاء

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

علي ماهر: فخور بانضمام سبعة من لاعبي سيراميكا لصفوف المنتخب

السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي

نجوم الغناء الشعبي يودعون إسماعيل الليثي في جنازة مؤثرة بإمبابة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البرص في المنام وعلاقتها بكشف الأعداء والحاقدين

عباقرة ولكن مجهولون، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس "شيخ القراء وإمام المفسرين"

أمين الفتوى عن واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير: "العبادة ليست للاستعراض أو الإدانة"

المزيد
الجريدة الرسمية