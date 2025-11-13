البورصة المصرية تشارك مع "توسع للتخصيم" فعالية "قرع الجرس" بمناسبة بدء التداول

18 حجم الخط

افتتح الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، جلسة التداول اليوم الخميس، بحضور محمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، ومشاركة محمد حازم سعد زغلول رئيس مجلس إدارة شركة "توسع للتخصيم"، وسامر داود العضو المنتدب للشركة، وحسين صدقي الرئيس التنفيذي للشركة، وعدد من قيادات البورصة المصرية والشركة وسوق المال، وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي نظمتها البورصة المصرية احتفالا ببدء التداول على أسهم الشركة داخل سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وهنأ الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، إدارة شركة " توسع للتخصيم" على هذه الخطوة، متمنيًا لهم دوام النجاح والتقدم، مؤكدًا استمرار دعم البورصة المصرية للشركات الواعدة التي تطمح إلى التوسع والنمو من خلال تواجدها داخل سوق الأوراق المالية.

وأضاف رئيس البورصة المصرية أن قيد وتداول أسهم شركة "توسع للتخصيم" يعكس استمرار جهود البورصة في توسيع قاعدة الشركات المقيدة، ويؤكد دورها المتنامي في تمكين تلك الشركات من الوصول إلى التمويل اللازم لتعزيز نموها واستدامة أعمالها، حيث بلغت إجمالي زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة عام 2024 نحو هذا العام نحو 552 مليون جنيه مقارنة بنحو 140 مليون جنيه في عام 2023 بنسبة زيادة 295%.

وأضاف عزام أن البورصة المصرية تواصل جهودها لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وجذب المزيد من الكيانات الواعدة، مشيرًا إلى أن قيد الشركات الجديدة يعزز من تنوع الخيارات الاستثمارية وزيادة عمق السوق ورفع كفاءته، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية يبلغ حاليًا نحو 250 شركة، منها 22 شركة مقيدة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة تعمل في 13 قطاعًا.

وأشار عزام إلى النشاط الذي شهده هذا السوق مؤخرا حيث بلغت كمية التداول هذا العام (بدون صفقات) ما يزيد على 37.2 مليار ورقة مالية مقارنة بـنحو 7.5 مليار ورقة مالية عام 2024 بنسبة زيادة نحو 400%، في حين بلغت قيمة التداول في عام 2025 (بدون صفقات) 7.4 مليار جنيه مقارنة بما يقرب من 5.5 مليار جنيه العام الماضي بزيادة 35% تقريبا.

جدير بالذكر أنه تم نقل 10 شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، وهو ما يعكس نجاح السوق في دعم الشركات للنمو والتطور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.