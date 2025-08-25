الثلاثاء 26 أغسطس 2025
اقتصاد

من هو إسلام عزام رئيس البورصة المصرية الجديد ؟

د.اسلام عزام رئيس
د.اسلام عزام رئيس البورصة المصرية،فيتو

أصدرالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين الدكتور إسلام عبدالعظيم عزام رئيسا للبورصة المصرية لمدة عام، وتعيين محمد محمد صبرى حسن الشاذلي نائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.

 


من هو إسلام عزام رئيس البورصة الجديد؟

 

الدكتور إسلام عزام هو شخصية مالية بارزة في مصر، تم تعيينه رئيسًا للبورصة المصرية اليوم 25 اغسطس 2025، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء المنشور بالجريدة الرسمية. 

ويمتلك عزام خلفية قوية في مجال المالية والاستثمار، وقد شغل مناصب هامة في الهيئات المالية المصرية في مجال المالية والاستثمار، وشغل عدة مناصب هامة في الهيئات المالية المصرية آخرها نائب رئيس هيئة الرقابة المالية.

 

 

 

مناصب تقلدها اسلام عزام 

 

تقلد الدكتور عزام العديد من المناصب، حيث شغل منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من يناير 2021 وحتى أغسطس 2025 تولى خلالها الإشراف على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.

 

كما عمل الدكتور عزام مستشارًا لرئيس هيئة التمويل العقاري خلال الفترة من 2007 وحتى 2009، وتقلد منصب مساعد لرئيس الهيئة العامة لسوق المال خلال الفترة من 2003 وحتى 2005، وشغل منصب العضو المنتدب لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بداية)، فضلا عن عمله كمستشار لوزير الاستثمار، حيث بدأ الدكتور عزام مسيرته المهنية بالعمل كمحلل اقتصادي في إدارة الرقابة على التداول بالهيئة العامة لسوق المال. 

وعمل الدكتور عزام أستاذ تمويل بالجامعة الأمريكية، وذلك بعد ترأسه قسم التمويل الدراسات العليا في التمويل، بالجامعة الأمريكية في القاهرة خلال الفترة من 2005 وحتى عام 2021، وعمل أستاذا مساعدا في الاقتصاد، كلية التجارة، جامعة قناة السويس وكذلك أستاذ تمويل زائر، جامعة ستيلينبوشش، جنوب أفريقيا، وعمل كذلك أستاذ تمويل زائر، في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مصر، وأستاذ مساعد زائر في الاقتصاد، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مصر، وعمل كذلك الدكتور عزام أستاذ مساعد زائر في الاقتصاد، جامعة لندن للاقتصاد، ومدرس في الاقتصاد، جامعة كاليفورنيا، إيرفين، الولايات المتحدة. 

وشغل عزام عضوية مجلس إدارة عدد من الجهات كالآتي، عضو مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المخاطر بالبنك العقاري المصري العربي، عضو مجلس أمناء لمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، عضو مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية، عضو مجلس إدارة معهد الخدمات المالية.

 

 

 وشغل الدكتور عزام عضوية مجالس إدارات عدد من الكيانات الاقتصادية الحيوية في مختلف القطاعات والتخصصات، عضو مجلس ادارة وعضو لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار، شركة مصر القابضة للتامين، عضو مجلس ادارة، شركه الدقهلية للسكر، عضو مجلس ادارة، الشركة المصرية للمنتجعات، عضو مجلس ادارة، شركة الشمس للإسكان. حصل الدكتور عزام على درجة الدكتوراه في الاقتصاد، جامعة كاليفورنيا، إيرفين، الولايات المتحدة الأمريكية، في مجال الاقتصاد القياسي والتنبؤات الاقتصادية والسياسات النقدية، دبلومة في التمويل العقاري جامعة بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ماجستير في الاقتصاد جامعة كاليفورنيا، إيرفين، الولايات المتحدة الأمريكية، ماجستير في الاقتصاد، الجامعة الأمريكية في القاهرة، بكالوريوس فى الاقتصاد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة. 

وللدكتور إسلام عزام العديد من الأبحاث المنشورة في عدد من المجلات العلمية الدولية المحكمة في مجالات التمويل والاقتصاد القياسي والسياسات النقدية.

