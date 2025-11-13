كريستيانو رونالدو يعلق على صافرات الاستهجان المرتقبة ضده من جماهير أيرلندا

18 حجم الخط

يحل منتخب البرتغال بقيادة النجم كريستيانو رونالدو ضيفًا على نظيره الأيرلندي، ضمن الجولة قبل الأخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

ووجه كريستيانو رونالدو قائد البرتغال رسالة استفزازية لجماهير أيرلندا قبل مواجهة المنتخبين، اليوم.

وقال كريستيانو رونالدو: "لا أحد أساسي من دون منازع في المنتخب الوطني"، مضيفًا: "أحاول أن أرد الجميل بطريقة ما عندما ألعب أساسيًا، ليس فقط من خلال الأهداف، بل في كل شيء".

وأضاف: "هذه الأرقام تتحدث عن نفسها، أنا سعيد جدًا، أعيش فترة جيّدة مع مارتينيز، وأريد الاستمرار على هذا النسق؛ لأنني أؤدي بشكل جيد، الآن يمكننا حسم التأهل ونحن سعداء جدًا بذلك".

وتحت قيادة المدرب روبرتو مارتينيز، سجل رونالدو 25 هدفًا في 28 مباراة بقميص البرتغال.



وعلّق كريستيانو على صافرات استهجان مرتقبة ضده في إيرلندا، قائلًا: "سيُطلق الملعب صافرات استهجان ضدي، أنا معتاد على ذلك، وآمل حقًّا أن يفعلوا ذلك، ربما يخفف الضغط عن اللاعبين الآخرين".

وأكمل: "تكاد تكون المباراة حاسمة، نعلم أنه بالفوز سنتأهل، نريد حسم التأهل الآن"، مؤكدا: سيكون منتخب إيرلندا أكثر حماسًا مع جمهورهم، علينا أن نكون مستعدين بدنيًا وذهنيًا، نعلم أنها ستكون معركة".

وحول إمكانية مشاركته في كأس أمم أوروبا 2028، قال رونالدو: "المهم هو التركيز على مباراتنا الحالية، كأس أوروبا ستكون بطولة أخرى مهمة للبلاد واللاعبين، لكنها ليست ذات أهمية في الوقت الحالي".

وزاد حول المونديال: "أريد أن ألعب كأس العالم المقبلة وإلّا لما كنت هنا، لكن لنأخذ الأمر خطوة بخطوة، لو حدث ذلك، فسيكون علامة جيدة، وسأنهي مسيرتي بشكل رائع".

