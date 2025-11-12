قبل كأس العرب، منتخب مصر ضحية غياب التنسيق

18 حجم الخط

في الوقت الذي تُقام فيه بطولة كأس العرب 2025 في قطر تحت راية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، تشهد الساحة الكروية العربية حالة من التوقف الكامل في معظم الدوريات، باستثناء الدوري المصري الممتاز الذي سيستمر نشاطه بشكل جزئي خلال فترة البطولة.

منتخب مصر ضحية غياب التنسيق قبل كأس العرب

فبينما قررت الاتحادات العربية إيقاف مسابقاتها المحلية لإتاحة الفرصة أمام المنتخبات للمشاركة بكامل نجومها، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراتين لبيراميدز خلال تلك الفترة، حيث يلتقي كهرباء الإسماعيلية يوم 3 ديسمبر، ثم بتروجت يوم 6 ديسمبر ضمن منافسات الدوري المصري.

هذا القرار يضع منتخب مصر في موقف صعب، إذ سيكون محرومًا من خدمات لاعبي بيراميدز خلال منافسات كأس العرب، في وقت تشارك فيه المنتخبات العربية الأخرى بقوامها الكامل من اللاعبين المحليين.

وكان من المقرر أن يتواجد مع منتخب مصر من 4 إلى 6 لاعبين من صفوف بيراميدز مع الفراعنة تحت قيادة المدير الفني حلمي طولان.

وتُعد بطولة كأس العرب 2025 فرصة مهمة للمنتخبات في ظل الجوائز المالية الضخمة إلا أن استمرار الدوري المصري خلال هذه الفترة أثار تساؤلات حول غياب التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم ونظيره العربي والفيفا بشأن جدول المباريات وتوقيت البطولة.

