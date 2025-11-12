الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قبل كأس العرب، منتخب مصر ضحية غياب التنسيق

منتخب مصر المشارك
منتخب مصر المشارك في كأس العرب، فيتو
18 حجم الخط

في الوقت الذي تُقام فيه بطولة كأس العرب 2025 في قطر تحت راية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، تشهد الساحة الكروية العربية حالة من التوقف الكامل في معظم الدوريات، باستثناء الدوري المصري الممتاز الذي سيستمر نشاطه بشكل جزئي خلال فترة البطولة.

منتخب مصر ضحية غياب التنسيق قبل كأس العرب

فبينما قررت الاتحادات العربية إيقاف مسابقاتها المحلية لإتاحة الفرصة أمام المنتخبات للمشاركة بكامل نجومها، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراتين لبيراميدز خلال تلك الفترة، حيث يلتقي كهرباء الإسماعيلية يوم 3 ديسمبر، ثم بتروجت يوم 6 ديسمبر ضمن منافسات الدوري المصري.

هذا القرار يضع منتخب مصر في موقف صعب، إذ سيكون محرومًا من خدمات لاعبي بيراميدز خلال منافسات كأس العرب، في وقت تشارك فيه المنتخبات العربية الأخرى بقوامها الكامل من اللاعبين المحليين.

وكان من المقرر أن يتواجد مع منتخب مصر من 4 إلى 6 لاعبين من صفوف بيراميدز مع الفراعنة تحت قيادة المدير الفني حلمي طولان.

وتُعد بطولة كأس العرب 2025 فرصة مهمة للمنتخبات في ظل الجوائز المالية الضخمة إلا أن استمرار الدوري المصري خلال هذه الفترة أثار تساؤلات حول غياب التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم ونظيره العربي والفيفا بشأن جدول المباريات وتوقيت البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري بطولة كأس العرب 2025 دوري المصري الممتاز لدوري المصري الممتاز منتخب مصر

مواد متعلقة

مهدد بالاعتزال، نقل أوسكار للمستشفى في البرازيل

لابورتا عن إمكانية عودة ميسي من جديد: برشلونة فوق الجميع

تفاصيل عملية السطو على منزل نجم تشيلسي رحيم سترلينح

صراع قوي بين العراق والإمارات في ملحق آسيا المؤهل لكأس العالم

الأكثر قراءة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

منتخب أفريقي يحقق رقما نادرا في مونديال الناشئين

بدء نظر جلسة محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز

عقب تصديق الرئيس، أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

أبوس إيدك سبني أمشي، الاعتداء على فتاة بوحشية في جسر السويس يثير الغضب (فيديو)

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تعرف على قيمة رسوم التحويلات الدولية في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكمثرى في المنام وعلاقتها بالبركة فى المال وكثرة الرزق

عباقرة ولكن مجهولون، "عمرة الأنصارية" استعان بها عمر بن عبد العزيز في تدوين الأحاديث

من الكبائر، الأوقاف تحذر من خطورة الرشوة على الفرد والمجتمع

المزيد
الجريدة الرسمية