تداعيات عقوبات السوبر.. اشتعال غضب جماهير الأهلي.. ارتباك في الاتحاد بسبب بيان غرامة زيزو.. الأحمر يصعد الأزمة.. وخبير لوائح يكشف مفاجأة عن لجنة الانضباط

أشعلت العقوبة التي أصدرها اتحاد الكرة ضد أحمد سيد زيزو لاعب النادي الاهلي، الخاصة بمباراة السوبر المصري أمام الزمالك، غضب جماهير المارد الأحمر.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات بطولة كأس السوبر المصري 2025/2026، والتي أقيمت في الإمارات واختتمت يوم الأحد الماضي بتتويج النادي الأهلي باللقب، بعد الفوز على الزمالك.

ورغم إعلان لجنة المسابقات عقوبات بطولة كأس السوبر المصري، التي شهدت تغريم الزمالك ولاعبه خوان بيزيرا، وتجاهل معاقبة زيزو بسبب عدم مصافحة هشام نصر نائب رئيس الزمالك، إلا أن مسئولي الجبلاية تراجعوا وتم تعديل البيان ليعلنوا معاقبة زيزو بغرامة 50 ألف جنيه.

اتحاد الكرة يعلن عقوبات السوبر المصري

وجاءت عقوبات اتحاد الكرة بشأن مباراة نهائي السوبر المصري كالتالي:

- توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها مائة ألف جنيه، للسباب الجماعي من جماهيره في المباراة النهائية أمام الأهلي.

- توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها مائة ألف جنيه، للسباب الجماعي من جماهيره في مباراة نصف النهائي أمام بيراميدز.

- توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها مائة ألف جنيه، للسباب الجماعي من جماهيره في المباراة النهائية أمام الزمالك.

توقيع غرامة مالية على أحمد مصطفى محمد سيد لاعب النادي الأهلي قيمتها خمسون ألف جنيه، وذلك لعدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بمراسم التتويج.

- ⁠توقيع غرامة مالية على خوان ألفينا بيزيرا لاعب نادي الزمالك قيمتها خمسون ألف جنيه، وذلك لعدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بمراسم التتويج.

- إيقاف كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز مباراة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه، وذلك بسبب طرده للاعتراض خلال مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع أمام سيراميكا كليوبترا.

أول تعليق من النادي الأهلي

فيما كشف مصدر داخل الأهلي، أن النادي سيواصل التصعيد في أزمة التجاوزات التي تعرض لها أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، خلال مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

وأكد مصدر داخل الأهلي، أن النادي لن يكتفي بالشكوى الرسمية التي تم تقديمها إلى اتحاد الكرة، وسيواصل التصعيد للحفاظ على حقوق اللاعب.

وأوضح أن الأهلي يسعى للتأكد من مدى استناد هذه العقوبات إلى نصوص واضحة، مؤكدا أن في حالة عدم وجود سبب واضح للعقوبات سيضطر إلى اتخاذ إجراءات قانونية للدفاع عن حقوقه وحماية مصالح لاعبيه.

خبير لوائح

فيما كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، عن كواليس مثيرة تخص قرارات اتحاد الكرة الأخيرة بشأن عقوبات مباراة السوبر المصري، مشيرًا إلى أن لجنة الانضباط بالاتحاد غير مكتملة حاليًا، ولا تملك الصلاحية القانونية لإصدار العقوبات في الوقت الحالي.

وقال عامر العمايرة: "العقوبات الصادرة من لجنة المسابقات بشأن الأحداث آلتي وقعت في مباراة نهائي كأس السوبر المصري صحيحة؛ لأنه لم يحدث أي اعتراض من الفرق المشاركة على لائحة البطولة إذا يحق للجنة تحديد الغرامة المناسبة".

وأضاف خبير اللوائح عامر العمايرة:"أما بخصوص شكوى مسئولي الزمالك نجم الأهلي زيزو كأنها لم تكن لأن هناك عقوبة رسمية صدرت".

واختتم عامر العمايرة خبير اللوائح والقوانين الرياضية:"الأهلي يملك تصعيد أزمة سباب وقذف جماهير الزمالك لـ زيزو في نهائي كأس السوبر باللجوء إلى لجنة الاستئناف، كما يمكنه إذا أراد اللجوء إلى النيابة العامة".

وفي تصريحات أخرى أشار عامر العمايرة إلى أن بعض أعضاء لجنة الانضباط رحلوا عن مناصبهم، وأن الاتحاد سيقوم باستكمال تشكيل اللجنة الجديدة قريبًا لعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها رسميًا.

وأوضح أن اللجنة الحالية لا يمكنها إصدار أي عقوبة، لأن قراراتها ستكون عرضة للطعن أمام المحكمة، مضيفًا: "وفقًا للمادة 7 من لائحة لجنة الانضباط، يحق للجنة معاقبة اللاعبين أو المسؤولين فقط بما لا يتعارض مع عمل لجنة أخرى داخل الاتحاد".

وكشف خبير اللوائح أن اتحاد الكرة لجأ إلى لجنة المسابقات لتوقيع العقوبات، استنادًا إلى فقرة موجودة في شروط بطولة السوبر المصري، تنص على أن "لجنة المسابقات يحق لها اتخاذ العقوبات في الأمور التي لا يوجد بها نص واضح في اللائحة"، وهو ما تم تطبيقه في حالات السباب الجماعي من الجماهير، وعقوبات زيزو وبيزيرا.

ولفت العمايرة إلى أن اعتراض الأهلي أو الزمالك على هذه العقوبات سيكون غير ذي جدوى، لأن المادة الواردة في شروط المسابقة تمنح لجنة المسابقات الحق الكامل في اتخاذ القرارات في مثل هذه الحالات، مؤكدًا أن اللوائح هي التي حسمت الموقف، وليس الاجتهاد أو التقدير الشخصي.

الأهلي يشكو جماهير الزمالك بسبب زيزو

أرسل النادي الأهلي اليوم شكوى للاتحاد المصري لكرة القدم، يطالب فيها، وبشكل عاجل، بالتحقيق فيما جرى من تجاوزات غير أخلاقية من جماهير نادي الزمالك بحق لاعبه أحمد السيد «زيزو» وأسرته، أثناء المباراة النهائية للسوبر المصري التي جرت فعالياتها يوم الأحد الماضي في الإمارات

وجاء في الشكوى أن لاعب الأهلي تعرض لهتافات مسيئة وألفاظ خارجة، على مرأى ومسمع من كافة الحضور في ملعب المباراة، وفي مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وكل قيادات المنظومة الكروية.

وجاء أيضًا في الشكوى أن هذه التصرفات تكررت كثيرًا في الفترة الماضية ـ ولا تزال ـ لعدم وجود ردع لمرتكبيها، وأن النادي الأهلي ـ وهو يرفض المساس بحقوق أي من لاعبيه ـ يطالب بتطبيق اللوائح والقوانين، واستعادة الحقوق الأدبية للاعبه، ورد اعتباره؛ ترسيخًا للقيم الأخلاقية، وتعزيزًا لمبدأ التنافس الشريف.

