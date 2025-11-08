دغموم ضمن قائمة منتخب الجزائر للمحليين استعدادا لمواجهة الفراعنة

18 حجم الخط

أعلن مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر للمحليين عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق للفريق والذي يخوض خلاله مباراتين وديتين أمام منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، والمقرر إقامتهما على ستاد السلام بالقاهرة يومي الرابع عشر والسابع عشر من نوفمبر الجاري على الترتيب.

عبد الرحيم دغموم نجم المصري ضمن قائمة منتخب الجزائر للمحليين استعدادًا لمباراتي منتخب مصر



وضمت القائمة 27 لاعبًا من بينهم عبد الرحيم دغموم نجم خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري والذي كان قد انضم الشهر الماضي لمعسكر المنتخب ذاته والذي خاض خلاله مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب فلسطين.

