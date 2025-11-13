أخبار مصر: الأرصاد تحذر 8 محافظات، الأهلي ينتقم من الزمالك، انتهاء أزمة الإغلاق الحكومي بأمريكا، رسالة مقلقة من محمد صبحي

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

استعدوا من الصباح إلى المساء، 8 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة عدم الاستقرار تضرب شمال البلاد اليوم يصاحب ذلك انخفاض درجات الحرارة.

الاتحاد الإفريقي لـ أمريكا: لا توجد إبادة جماعية في نيجيريا وفكروا مليا قبل الإدلاء بمثل هذه التصريحات

قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، الأربعاء، إنه لا توجد إبادة جماعية في شمال نيجيريا، رافضًا اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أعدادًا من المسيحيين يقتلون في أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان.

اتفق مع الزمالك وغير رأيه، بتروجت يحدد مصير حامد حمدان بعد عرض الأهلي (فيديو)

كشف محمد أيمن المشرف العام على الكرة بنادي بتروجت، الموقف الرسمي من العروض المقدمة للاعب الفريق حامد حمدان، بعد اقترابه من الزمالك ودخول الأهلي على خط المفاوضات.

بعد 43 يوما عجافا، الكونجرس الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي

أقر الكونجرس الأمريكي، فجر اليوم الخميس، مشروع قانون من شأنه أن ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

صاحبها طلع جدع، سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة عربية إسماعيل الليثي (فيديو)

كشف الفنان سعد الصغير، تفاصيل جديدة عن سيارة إسماعيل الليثي التي أثارت الجدل بعد مصرع المطرب الشعبي بسبب ثمنها الباهظ.

انخفاض حاد من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الخميس والتى تشهد انخفاضا ملحوظا، وتوقعت أن يسود طقس خريفى معتدل معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

برسالة تحريض ضد الديمقراطيون، أول تعليق من ترامب بعد إنهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ أمريكا

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمكتبه في البيت الأبيض، اليوم الخميس، على قرار تمويل الحكومة الذي ينهي الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

مواعيد مباريات اليوم الخميس في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية في تصفيات كأس العالم 2026، بإفريقيا وأوروبا وآسيا.

اغتيال محمد الصداعي آمر القوات الخاصة داخل قاعدة معيتيقة في طرابلس

أعلنت مصادر ليبية، اليوم الخميس، اغتيال العميد محمد عبد الله الصداعي آمر القوات الخاصة في طرابلس، بإطلاق الرصاص عليه من أحد الجنود داخل قاعدة معيتيقة.

اقترب اللقاء، رسالة مقلقة من محمد صبحي إلى زوجته الراحلة طلب نشرها بعد مرضه

وجه الفنان الكبير محمد صبحي، رسالة مؤثرة إلى زوجته الراحلة بمناسبة عيد زواجهما الـ 52، احتفظ بها وطلب من أدمن صفحته نشرها بعد مرضه.

الجيش السوداني يتصدى لسرب مسيرات انتحارية استهدفت مطار وسد مروي شمالي البلاد

في تصعيد جديد على جبهة العمليات العسكرية شمال السودان، تصدت وحدات الدفاع الجوي التابعة للجيش السوداني لهجوم بطائرات مسيرة استهدف مدنًا ومرافق حيوية في الولاية الشمالية، في وقت أعلنت فيه قيادة الفرقة 19 مشاة عن جاهزيتها الكاملة لمواجهة أي تهديد محتمل.

اليوم، الحكم في استئناف المتهمين بقتل ممرض المنيا

تصدر محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، اليوم الخميس الحكم في الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل ممرض المنيا في منطقة الزاوية الحمراء، بغرض طلب فدية من أهله، على حكم معاقبة الأول بالإعدام، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن المؤبد.

العربيات اتعجنت، تصادم 3 سيارات ملاكي بنفق قناة السويس في الإسكندرية (صور)

شهد نفق كوبري قناة السويس في باب شرقي الإسكندرية، تصادم 3 سيارات ملاكي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

فلسطين سيئة وتل أبيب تبادلنا الود، تصريح مثير من وزير خارجية تايوان عن دول الشرق الأوسط

قالت وزارة خارجية تايوان إن تايبيه ترغب في تعميق علاقاتها مع إسرائيل رغم الانتقادات المتعلقة بحربها في غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل أظهرت دعما لتايوان يفوق ما قدمته دول أخرى في الشرق الأوسط.

اليوم، ثالث جلسات دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد إبراهيم فايق بـ 10 ملايين جنيه

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، ثالث جلسات الدعوى المقدمة من الحكم الدولي محمد عادل ضد الإعلامي إبراهيم فايق، والتي تطالبه بتعويض 10 ملايين جنيه عن قضية تسريبات VAR خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

