الجيش السوداني يتصدى لسرب مسيرات انتحارية استهدفت مطار وسد مروي شمالي البلاد

في تصعيد جديد على جبهة العمليات العسكرية شمال السودان، تصدت وحدات الدفاع الجوي التابعة للجيش السوداني لهجوم بطائرات مسيرة استهدف مدنًا ومرافق حيوية في الولاية الشمالية، في وقت أعلنت فيه قيادة الفرقة 19 مشاة عن جاهزيتها الكاملة لمواجهة أي تهديد محتمل.

أفادت مصادر محلية في شمال السودان أن المضادات الأرضية التابعة للجيش السوداني تعاملت صباح اليوم الخميس مع سرب من الطائرات المسيّرة أطلقته ميليشيا الدعم السريع، في محاولة لاستهداف مدن دنقلا ومروي والدبة.

وأوضحت المصادر أن الهجوم الجوي تركز على عدد من المرافق المدنية في مدينة دنقلا، حيث سُمع دوي انفجارات متفرقة في محيط المواقع المستهدفة.

ويأتي هذا الهجوم في إطار تصاعد العمليات العسكرية التي تشهدها مناطق متفرقة من البلاد، وسط استمرار التوتر بين الجيش ومليشيا الدعم السريع.

في بيان صادر عن قيادة الفرقة 19 مشاة بمدينة مروي، أكدت القوات المسلحة السودانية أن وحدات الدفاع الجوي تصدت بنجاح لعدد من المسيّرات الانتحارية التي أطلقتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة، في محاولة لاستهداف مقر القيادة العسكرية ومطار مروي وسد مروي.

وأشار البيان إلى أن المضادات الأرضية تمكنت من إسقاط جميع الطائرات المسيّرة قبل أن تصل إلى أهدافها، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

وأكدت القيادة أن هذه العملية تعكس الجاهزية العالية للقوات المسلحة في التصدي لأي تهديد يستهدف أمن واستقرار الولاية الشمالية.

أعلنت قيادة الفرقة 19 مشاة أن وحداتها العسكرية في محافظة مروي في حالة استعداد تام لمواجهة أي محاولات عدائية تستهدف البنية التحتية أو المواقع العسكرية في المنطقة.

وشددت القيادة على أن القوات المسلحة ملتزمة بحماية أمن الولاية الشمالية وضمان استقرارها، في ظل استمرار التهديدات التي تشكلها الطائرات المسيّرة المستخدمة من قبل الدعم السريع.

وأكد البيان أن الجيش سيواصل جهوده في تعزيز الدفاعات الجوية وتطوير قدراته الميدانية لمواجهة أي تصعيد محتمل في المستقبل.

