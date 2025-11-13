الخميس 13 نوفمبر 2025
فلسطين سيئة وتل أبيب تبادلنا الود، تصريح مثير من وزير خارجية تايوان عن دول الشرق الأوسط

وزير خارجية تايوان
وزير خارجية تايوان لين تشيا-لونج
قالت وزارة خارجية تايوان إن تايبيه ترغب في تعميق علاقاتها مع إسرائيل رغم الانتقادات المتعلقة بحربها في غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل أظهرت دعما لتايوان يفوق ما قدمته دول أخرى في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية لين تشيا-لونج للصحفيين: “سنكون ودودين تجاه الدول التي تبادر إلى بالود تجاهنا”.

وأشار إلى أن إعلانا وقّعه 72 عضوا في البرلمان الإسرائيلي في وقت سابق من هذا العام لدعم إدراج تايوان في المنظمات الدولية الرئيسة يعد مثالا على دعم إسرائيل لتايوان، بحسب "د ب ا".

وأضاف لين أن "فلسطين سيئة للغاية بالنسبة لتايوان" لأنها تتماشى مع مبدأ الصين الواحدة الذي تتبناه بكين، والذي ينص على أن هناك صينا واحدة فقط وأن تايوان جزء لا يتجزأ منها.

وقال لين خلال اجتماع نظمه نادي المراسلين الأجانب في تايوان: “يجب أن تتوافق حقوق الإنسان والمصالح الوطنية معا”.

وتعرضت حكومة تايوان لانتقادات في وقت سابق من هذا العام بسبب خططها لتقديم تبرع لمركز طبي في مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، بينما قضت محكمة العدل الدولية العام الماضي بأن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية، غير قانوني.

وعند سؤاله عن تأكيد ما إذا كانت تايبيه قد تخلت عن خطة التبرع للضفة الغربية، لم يقدم لين إجابة حاسمة، مكتفيا بالقول إن تايوان تعطي الأولوية للدعم الإنساني في حرب إسرائيل وحماس، وإن الدبلوماسيين التايوانيين لديهم توجيهات بعدم التدخل في الصراع.

