اقترب اللقاء، رسالة مقلقة من محمد صبحي إلى زوجته الراحلة طلب نشرها بعد مرضه

18 حجم الخط

وجه الفنان الكبير محمد صبحي، رسالة مؤثرة إلى زوجته الراحلة بمناسبة عيد زواجهما الـ 52، احتفظ بها وطلب من أدمن صفحته نشرها بعد مرضه.

وقال “صبحي” على صفحته بـ"فيس بوك":" حبيبتي الزوجة الرائعة يوم ١٣ نوفمبر هو عيد جوازنا الـ ٥٢ أدعو الله أن يمنحك مقدارًا عظيمًا مثل عظمة ما قدمتِ لي ولأبنائك وأحفادك وكل الأسرة.. حبيبتي أفتقدكِ كثيرًا وقد اقترب اللقاء".



وأوضح أدمن الصفحة أن هذه الكلمات أرسلها له الفنان محمد صبحي قبل مرضه وأكد عليه نشرها منذ دقائق.

شائعات وفاة محمد صبحي

ويأتي هذا المنشور في وقت انتشرت فيه شائعات عن وفاة الفنان الكبير، ما جعل الجمهور يربط بين الرسالة المؤثرة وبين تلك الأنباء، فيما لم يصدر أي تصريح رسمي حتى الآن بشأن حالته الصحية.

ومن جانبها نفت نقابة المهن التمثيلية حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الفنان الكبير محمد صبحى، وقالت النقابة في بيان لها إنه لا صحة لما تم نشره.

وأوضحت النقابة أن الفنان القدير محمد صبحي يتمتع بحالة صحية مستقرة، ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة، متمنية له الشفاء العاجل ودوام الصحة والإبداع والتألق.

وأهابت نقابة المهن التمثيلية بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في تداول الأخبار، خاصة تلك التي تمس حياة الفنانين، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تثير القلق بين الجمهور وأسر الفنانين.

وأكدت النقابة أنها الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها إصدار البيانات المتعلقة بأعضائها، داعية الجميع إلى التأكد من المعلومات من مصادرها الصحيحة والموثوقة.

كما أكد الفنان الكبير محمد صبحي في بيان رسمي صادر عن مكتبه الإعلامي أنه بصحة جيدة ويتحسن يومًا بعد يوم، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا استدعت دخوله أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح صبحي أنه يخضع حاليًّا لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته الصحية، مشيرًا إلى أنه سيغادر المستشفى خلال أيام قليلة، بإذن الله.

وأعرب الفنان الكبير عن استيائه هو وأسرته من الشائعات والأخبار الكاذبة التي تم تداولها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المنصات الإخبارية غير الدقيقة، مؤكدًا أن ما يهمه هو طمأنة جمهوره ومحبيه على حالته الحقيقية بعيدًا عن المبالغات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.