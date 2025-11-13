العربيات اتعجنت، تصادم 3 سيارات ملاكي بنفق قناة السويس في الإسكندرية (صور)

18 حجم الخط

شهد نفق كوبري قناة السويس في باب شرقي الإسكندرية، تصادم 3 سيارات ملاكي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.



البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم مروري بطريق نفق قناة السويس محرم بك، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقها سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.



وتبين تصادم 3 سيارات في نفق كوبري محرم بك باتجاه كارفور مما تسبب في تحطم أجزاء تلك السيارات، وتم رفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة

