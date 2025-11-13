بعد 43 يوما عجافا، الكونجرس الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي

18 حجم الخط

أقر الكونجرس الأمريكي، فجر اليوم الخميس، مشروع قانون من شأنه أن ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وكان البيت الأبيض قد أشار، في وقت سابق، إلى أن الرئيس دونالد ترامب سيوقع النص، بعد التصويت عليه ليدخل حيز التنفيذ.

وأضاف البيت الأبيض أن التوقيع سيتم في الساعة 21:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (02:45 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس).

وترى أوساط أمريكية أن من شأن ذلك أن ينهي 43 يومًا من "الإغلاق الحكومي" الذي عطل قطاعات عدة من الاقتصاد الأمريكي.



