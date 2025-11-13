برسالة تحريض ضد الديمقراطيون، أول تعليق من ترامب بعد إنهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ أمريكا

18 حجم الخط

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمكتبه في البيت الأبيض، اليوم الخميس، على قرار تمويل الحكومة الذي ينهي الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي أول تعليق له، قال ترامب: "أعلن إنهاء هذا الإغلاق، وقد رأينا سوق الأسهم يصل إلى أعلى سعر له".

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه "بتوقيعي على التشريع ستستأنف الحكومة الفيدرالية الآن عملياتها الطبيعية".

وأضاف ترامب: "سعينا لإنهاء الإغلاق وإعادة فتح الحكومة الأمريكية، وبذلك تصل مرتبات الموظفين الإداريين في إداراتهم ووزاراتهم".

وأردف الرئيس الأمريكي: "نبعث برسالة واضحة للديمقراطيين مفادها أننا لن نستسلم للابتزاز".

واعتبر ترامب أن "الديمقراطيين تسببوا في خسائر كبيرة للاقتصاد الأمريكي، والشعب الأمريكي لن ينسى ما فعله الديمقراطيون في اقتصاد بلدنا".

وتابع ترامب: "أدعو الشعب الأمريكي ألا ينسى ما فعله الديمقراطيون ببلدنا عندما تحين انتخابات التجديد النصفي".

واتهم ترامب الديمقراطيين بأنهم "تسببوا خلال الأسابيع السبع الماضية في خسائر كبيرة وإلغاء رحلات طيران أمريكية، وهو ما أثر في الرواتب والمخصصات المالية لملايين الموظفين وملايين الأسر الأمريكية، وأثر على عدد كبير من الشركات الصغيرة الحجم المتعاقدة مع الحكومة الأمريكية، وكان هذا ضررا بليغا".

كما قال إن "المتطرفين في الحزب الديمقراطي كانوا يسعون لاستمرار الإغلاق الحكومي". مضيفا: "لن نترك هذا الانقسام الذي حدث بسبب الديمقراطيين".

ودعا ترامب إلى "وضع حد للماطلة التشريعية"، متهمًا "متطرفين في الحزب الديمقراطي بالسعي لإطالة حالة الإغلاق الحكومي"، وقال: "نبعث اليوم برسالة واضحة للديمقراطيين مفادها أننا لن نستسلم أبدًا للابتزاز".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.