اغتيال محمد الصداعي آمر القوات الخاصة داخل قاعدة معيتيقة في طرابلس

18 حجم الخط

أعلنت مصادر ليبية، اليوم الخميس، اغتيال العميد محمد عبد الله الصداعي آمر القوات الخاصة في طرابلس، بإطلاق الرصاص عليه من أحد الجنود داخل قاعدة معيتيقة.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن الجاني هو أحد جنود الصداعي وأطلق عليه الرصاص بعد خلاف شخصي نشب بينهما، بسبب إيقاف مرتب أحد أفراد القوة، وسط تقارير عن إلقاء القبض على الجاني وفتح تحقيق حول ملابسات الواقعة.

وقالت مواقع ومنصات ليبية إن اللواء عبدالحكيم الخيتوني مدير إدارة إنفاذ القانون في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، نعى عديله محمد الصداعي مؤكدًا أن "دمه لن يذهب هباء وأن القانون سيأخذ مجراه العادل".



ونفت مليشيا "جهاز الردع"، في بيان لها، الاتهامات التي ربطت بينها وبين مقتل الصداعي، مضيفة: "المتهم عسكري برتبة رئيس عرفة يتبع القوات الخاصة وأُوقف من قبل النيابة العسكرية لاستكمال التحقيقات".

وشددت ميليشيا "جهاز الردع" على أن "المتهم أطلق الرصاص على العميد الصداعي من سلاحه الشخصي في مكان خارج نطاق وجودها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.