الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اغتيال محمد الصداعي آمر القوات الخاصة داخل قاعدة معيتيقة في طرابلس

العميد محمد الصداعي،
العميد محمد الصداعي، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت مصادر ليبية، اليوم الخميس، اغتيال العميد محمد عبد الله الصداعي آمر القوات الخاصة في طرابلس، بإطلاق الرصاص عليه من أحد الجنود داخل قاعدة معيتيقة.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن الجاني هو أحد جنود الصداعي وأطلق عليه الرصاص بعد خلاف شخصي نشب بينهما، بسبب إيقاف مرتب أحد أفراد القوة، وسط تقارير عن إلقاء القبض على الجاني وفتح تحقيق حول ملابسات الواقعة.

وقالت مواقع ومنصات ليبية إن اللواء عبدالحكيم الخيتوني مدير إدارة إنفاذ القانون في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، نعى عديله محمد الصداعي مؤكدًا أن "دمه لن يذهب هباء وأن القانون سيأخذ مجراه العادل".


ونفت مليشيا "جهاز الردع"، في بيان لها، الاتهامات التي ربطت بينها وبين مقتل الصداعي، مضيفة: "المتهم عسكري برتبة رئيس عرفة يتبع القوات الخاصة وأُوقف من قبل النيابة العسكرية لاستكمال التحقيقات".

وشددت ميليشيا "جهاز الردع" على أن "المتهم أطلق الرصاص على العميد الصداعي من سلاحه الشخصي في مكان خارج نطاق وجودها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العميد محمد عبدالله الصداعي آمر القوات الخاصة في طرابلس مصادر ليبية اغتيال العميد محمد عبدالله الصداعي آمر القوات الخاصة في طرابلس قاعدة معيتيقة مليشيا جهاز الردع

الأكثر قراءة

غزيرة ورعدية، خريطة سقوط الأمطار غدا الخميس

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة ورعد وبرق

القاهرة تصل لـ25 مئوية، درجات الحرارة غدا الخميس

هل يعود عادل إمام للشاشة مجددًا؟ إسعاد يونس تكشف خبرا صادما للجمهور

زيارة مفاجئة لقطة مصرية صغيرة إلى مقر السفارة الألمانية، ما القصة؟ (صور)

أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)

انفجار ضخم يهز منطقة كاجيتهانة في إسطنبول التركية

بداية انقلاب كبير، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الناموس في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

أمين الفتوى: الفراغ الروحي أخطر أزمات العصر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads