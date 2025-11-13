مواعيد مباريات اليوم الخميس في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة
مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية في تصفيات كأس العالم 2026، بإفريقيا وأوروبا وآسيا.
وتقام اليوم المباريات التالية:
تصفيات كأس العالم في إفريقيا
نيجيريا × الجابون - 6 مساء | تطبيق شاهد
الكاميرون × الكونغو الديمقراطية - 9 مساء | تطبيق شاهد
تصفيات كأس العالم في أوروبا
أرمينيا × المجر - 7 مساء | بي إن سبورت 4
أذربيجان × أيسلندا - 7 مساء | بي إن سبورت 3
النرويج × أستونيا - 7 مساء
أيرلندا × البرتغال - 9:45 مساء | بي إن سبورت 5
فرنسا × أوكرانيا - 9:45 مساء
مولدوفا × إيطاليا - 9:45 مساء | بي إن سبورت 4
إنجلترا × صربيا - 9:45 مساء | بي إن سبورت 3
أندورا × ألبانيا - 9:45 مساء | بي إن سبورت 6
تصفيات كأس العالم في آسيا
الإمارات × العراق - 6 مساء | بي إن سبورت 2
