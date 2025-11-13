اتفق مع الزمالك وغير رأيه، بتروجيت يحدد مصير حامد حمدان بعد عرض الأهلي (فيديو)

18 حجم الخط

كشف محمد أيمن المشرف العام على الكرة بنادي بتروجيت، الموقف الرسمي من العروض المقدمة للاعب الفريق حامد حمدان، بعد اقترابه من الزمالك ودخول الأهلي على خط المفاوضات.



وقال محمد أيمن المشرف العام على الكرة بنادي بتروجيت، إن هناك اتفاقًا مبدئيًّا مع إدارة الزمالك يقضي بانتقال اللاعب إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرًا إلى أن عقدًا ثلاثيًّا تم إرساله بالفعل تمهيدًا لإتمام الصفقة في يناير.

وأضاف في مداخلة لبرنامج "ستاد المحور" مع الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة بتروجيت ملتزمة بهذا الاتفاق، لكنها تدرس في الوقت ذاته العروض المالية التي تحقق أكبر استفادة للنادي، مؤكدًا أن الأهلي أبدى اهتمامًا جادًّا بضم اللاعب أخيرًا.



وأكد أن الزمالك قطع شوطًا كبيرًا في المفاوضات، وأن الاتفاق يسير في طريقه الطبيعي، إلا أن الاختلاف في طريقة سداد المبلغ قد يكون محل نقاش بين الطرفين.

وشدد على أن الأزمة المالية التي يمر بها ناجي الزمالك، هي السبب الرئيس في طلب إدارة بتروجيت تغيير طريقة دفع المبلغ، كونهم يريدون الحفاظ على حقوق ناديهم.

وأوضح المشرف العام أن الأهلي لم يتقدم بعرض رسمي حتى الآن، وأن التحركات الحمراء جاءت عبر بعض الوسطاء الذين تحدثوا باسم النادي، مشيرًا إلى أن إدارة بتروجت تتعامل مع الملف باحترافية.



وكان المشرف العام على الكرة بنادي بتروجت قد كشف في وقت سابق عن وجود "اتفاق" مع مسؤولي الزمالك على انتقال حامد حمدان للنادي الأبيض في انتقالات يناير المقبلة، ولكن هناك اختلاف حول طريقة دفع المبلغ المالي للصفقة.

وكذلك دخل الأهلي في الصفقة، وطالب هو الآخر بالحصول على خدمات اللاعب، ليزاحم الزمالك على صفقته المنتظرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.