الخميس 13 نوفمبر 2025
استعدوا من الصباح إلى المساء، 8 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة عدم الاستقرار تضرب شمال البلاد اليوم  يصاحب ذلك انخفاض درجات الحرارة.

حالة الطقس الأربعاء، تحذير من الشبورة المائية الكثيفة على هذه الطرق

برودة ليلا وشبورة على هذه المناطق، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء


ومن المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على  مناطق من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا تزداد شدتها على السواحل الشمالية  وشمال الوجه البحرى تقل حدتها كلما تقدمنا للمناطق الداخلية


ويكون هناك فرص أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من (مطروح -العلمين- الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ)، تمتد مساءً إلى مناطق من (الدقهلية-دمياط -بورسعيد).


ويكون هناك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من (الغربية -المنوفية-الشرقية) وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين.


ويكون هناك فرص أمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عودة الأجواء الخريفية المطيرة  بقوة اعتبارًا من اليوم الخميس، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد.

وقد يصاحب السحب الرعدية سقوط حبات البرد ونشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا وضربات للبرق مع السحب الرعدية


حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض خفيف فى درجات الحرارة  اليوم  الخميس  لتصبح درجات الحرارة على السواحل الشمالية 23:24 درجة مئوية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى 25:26 درجة مئوية جنوب البلاد 27: 23 درجة مئوية.


ويصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

كما توقعت أن  يسود طقس معتدل الحرارة  نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على سيناء حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة فى  اخر الليل  ، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  25

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 22

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 20

