اليوم، ثالث جلسات دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد إبراهيم فايق بـ 10 ملايين جنيه

الحكم محمد عادل وإبراهيم
الحكم محمد عادل وإبراهيم فايق
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، ثالث جلسات الدعوى المقدمة من الحكم الدولي محمد عادل ضد الإعلامي إبراهيم فايق، والتي تطالبه بتعويض 10 ملايين جنيه عن قضية تسريبات VAR خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

 

التسريب الصوتي تسبب في إحداث بلبلة واسعة

وأوضحت الدعوى أن التسريب الصوتي تسبب في إحداث بلبلة واسعة بين الجماهير وأثر على سمعة الاتحاد المصري لكرة القدم، ما دفع المدعي للمطالبة بالتعويض المالي عن الضرر المعنوي والمادي الناتج عن هذه الواقعة.

وكان المحامي أحمد العدوي دفاع الحكم الدولي محمد عادل تقدم بدعوى تعويض بمبلغ 10 ملايين جنيه ضد الإعلامي إبراهيم فايق في قضية تسريبات الـ VAR.

كما سبق وأن تقدم الحكم الدولي محمد عادل، ببلاغين ضد شركة الـ VAR والاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن التسريب الصوتي خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وسلم محمد عادل بروتوكول مشروع الـVAR للنيابة الذي يثبت أن المحادثات سرية ولا يجوز نشرها عبر الإعلام.

