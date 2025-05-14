معهد التغذية ينصح الطلاب بتناول 4 أنواع من الأسماك خلال أيام الإمتحانات

وجه المعهد القومى للتغذية نصائح للطلاب خلال فترة الامتحانات بشأن النظام الغذائي الواجب اتباعه في أيام الإمتحانات لتحسين الذاكرة والتركيز.

نصائح لتعزيز القدرة على التركيز

وقال المعهد القومي للتغذية: إن فترة الامتحانات تعد من أكثر الفترات توترًا للطلاب، حيث يتعرضون لضغوط نفسية وعقلية تؤثر على صحتهم العامة، يلعب الغذاء دورًا هامًّا في تعزيز القدرة على التركيز وتحسين الأداء العقلي، لذا من المهم اختيار الأغذية المناسبة وتبني عادات غذائية سليمة.

ونصح معهد التغذية بتناول الأسماك الدهنية منها ٤ أنواع ضرورية مثل الماكريل والبوري والتونة والسالمون لأنها غنية بالأوميجا ٣ لصحة العقل.

وصايا معهد التغذية للطلاب في فترة الامتحانات للحفاظ على التركيز

ونصح المعهد القومى للتغذية بضرورة اتباع الآتي:

1-تنظيم تناول الوجبات على مدار اليوم

2-تناول الأطعمة الغنية بالبروتين في وجبة الإفطار مثل البيض والجبن والفول المدمس والزبادى والكربوهيدرات مثل العيش البلدي والخضروات الورقية مثل الخس والجرجير والبقدونس

تجنب المقرمشات ومشروبات الطاقة والمياه الغازية وقت المذاكرة

ونصح المعهد القومي للتغذية بتجنب المقرمشات ومشروبات الطاقة والمياه الغازية وقت المذاكرة والامتحانات لأنها غير صحية.

كما أوصى معهد التغذية بتناول الأسماك مرة إلى مرتين أسبوعيا ضمن وجبة الغداء بالإضافة إلى تناول المكسرات مثل عين الجمل أو الفول السودانى مرتين أسبوعيا بكمية لا تتجاوز 100 جم في المرة الواحدة

أهمية تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل الكبدة واللحوم الحمراء

وأكد المعهد القومي للتغذية أهمية تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل الكبدة واللحوم الحمراء والخضراوات الورقية الداكنة والعسل الاسود وتناول فاكهة الموسم أثناء فترة الراحة من المذاكرة

تناول اللحوم

كما أن تناول الخضراوات له فوائد صحية للحفاظ على التركيز والاستيعاب وعمل المخ بطريقة سليمة.

وأوضح معهد التغذية أن تناول الماء البارد على مدار اليوم يسبب الانتعاش ويزيد من التركيز ويمنع الدوخة والصداع، كما أن تناول وجبة عشاء متوازنة قبل النوم بمقدار 3 ساعات للنوم بشكل هادئ والمساعدة في ترتيب الأفكار واسترجاع المعلومات ولا يجب ألا تقل عدد ساعات النوم عن 8 ساعات يوميا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.