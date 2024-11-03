10 أطعمة لصحة الدماغ، تقوي الذاكرة والتركيز وتحسن المزاج

أطعمة لصحة الدماغ، تلعب الأطعمة دورًا مهمًا في تحسين صحة الدماغ، حيث إن النظام الغذائي السليم يساهم في تعزيز وظائف الدماغ، وتقوية الذاكرة، والحد من التدهور العقلي الذي قد يصاحب التقدم في العمر.

وقد أثبتت الدراسات والابحاث العلمية، أن هناك أطعمة تعمل على تعزيز صحة الدماغ، لما تحتوي عليه من المكونات الغذائية الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، والتي تساعد على تقوية الأنسجة العصبية وحمايتها من التأكسد والأضرار.

أطعمة تقوي الذاكرة وتحمي من التدهور العقلي

أوضحت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أنه يمكننا القول أنه بأن اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على أطعمة غنية بالمغذيات الأساسية، يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحة الدماغ وأدائه.

وإن تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا-3، ومضادات الأكسدة، والفيتامينات يمكن أن يحسن وظائف الدماغ، ويعزز التركيز والذاكرة، ويقلل من مخاطر الأمراض العصبية.

وتستعرض الدكتورة مها، في السطور التالية أهم أطعمة لصحة الدماغ.

أطعمة تقوي الذاكرة





1. الأسماك الدهنية: تعد الأسماك الدهنية مثل السلمون، السردين، والتونة من أهم الأطعمة التي تعزز صحة الدماغ، حيث تحتوي على مستويات عالية من الأحماض الدهنية أوميغا-3. يعتبر الأوميغا-3 أساسيًا لصحة الدماغ لأنه يدخل في تركيب الخلايا العصبية ويحسن التواصل بين الأعصاب، مما يعزز الذاكرة ويساعد على تحسين المزاج وتقليل مخاطر الأمراض التنكسية مثل مرض الزهايمر.



2. التوت بأنواعه: التوت البري، وتوت العليق، والتوت الأسود مليء بمضادات الأكسدة التي تقلل من الإجهاد التأكسدي الذي يتسبب في تلف الخلايا العصبية. كما تحتوي هذه الفواكه على مركبات فلافونويدية تعزز الذاكرة، وتحسن القدرة على التركيز، وتعمل على دعم مناطق الدماغ المسؤولة عن التعلم والذاكرة.



3. المكسرات والبذور: تحتوي المكسرات مثل الجوز، اللوز، والبندق، بالإضافة إلى بذور الشيا وبذور الكتان على مستويات عالية من فيتامين "هـ"، الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويحمي الخلايا العصبية من التلف. كما أن الجوز يحتوي على الأحماض الدهنية أوميغا-3، التي تعزز الصحة العقلية وتقلل من مخاطر التدهور العقلي.

4. الأفوكادو: يُعرف الأفوكادو بفوائده لصحة القلب، ولكنه مفيد أيضًا لصحة الدماغ بفضل احتوائه على الدهون غير المشبعة التي تساعد على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ. يساعد تدفق الدم الجيد في تعزيز وظائف الدماغ وتحسين القدرة على التركيز والتذكر.

5. البيض: يعد البيض من المصادر الممتازة للكولين، وهو مادة ضرورية لإنتاج الناقل العصبي "أسيتيل كولين" المسؤول عن تقوية الذاكرة وتحسين التعلم. يحتوي البيض أيضًا على فيتامينات ب، مثل فيتامين ب6 وب12، وحمض الفوليك، والتي تساهم في الحفاظ على صحة الدماغ ومنع التدهور العقلي.

6. الشوكولاتة الداكنة: تعتبر الشوكولاتة الداكنة مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة التي تحارب الإجهاد التأكسدي وتساعد على تحسين الذاكرة. تحتوي أيضًا على الكافيين، الذي يحسن التركيز والانتباه. ومن الفوائد الأخرى للشوكولاتة الداكنة تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما يعزز الأداء العقلي.

أطعمة للدماغ

7. الخضروات الورقية الداكنة: تشمل السبانخ، الكرنب، والبروكلي، وتعد هذه الخضروات غنية بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين ك، والفولات، واللوتين، التي تحمي الدماغ من التدهور العقلي وتدعم نمو الخلايا العصبية وتعزز صحة الجهاز العصبي.

8. الكركم: الكركم يحتوي على مركب الكركمين الذي يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة والالتهاب. وقد أظهرت الأبحاث أن الكركمين يمكن أن يساعد في تحسين الذاكرة وتحفيز نمو الخلايا العصبية، كما يساعد في تحسين الحالة المزاجية وتخفيف الأعراض المرتبطة بالاكتئاب.

9. القهوة: تحتوي القهوة على الكافيين ومضادات الأكسدة، والتي تُحسن المزاج وتزيد من اليقظة. الكافيين يعزز أيضًا إنتاج الدوبامين، الذي يعزز الشعور بالسعادة. إضافة إلى ذلك، تساعد القهوة على تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض باركنسون والزهايمر.

10. زيت الزيتون البكر: يعد زيت الزيتون من أهم الدهون الصحية للدماغ بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الخلايا العصبية من التأكسد. وقد أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون زيت الزيتون البكر بانتظام يكون لديهم خطر أقل للإصابة بضعف الذاكرة.

11. الماء: يعتبر الماء أساسيًا لصحة الدماغ، حيث إن نقص الماء يمكن أن يؤدي إلى التشتت وفقدان التركيز. يساعد الماء على نقل المغذيات إلى الخلايا وطرد السموم منها، مما يعزز وظائف الدماغ.