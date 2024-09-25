الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

قدميها لأبنائك طوال الدراسة، أطعمة تقوي الذاكرة والتركيز

أكلات تزيد التركيز
أكلات تزيد التركيز

 

أطعمة تقوي الذاكرة والتركيز، قوة الذاكرة والقدرة على التركيز من العناصر الأساسية التي يركز عليها الطلاب، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على الأداء الدراسي والعملي والاجتماعي. 
 

أفضل أطعمة تقوي الذاكرة والتركيز
 

ولتحقيق مستوى عالٍ من التركيز والذاكرة الجيدة، يمكن الاعتماد على النظام الغذائي المتبع، وهو ما تستعرضه الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية في السطور التالية.

أطعمة للقدرة على التحصيل

 

الأسماك الدهنية

تعتبر الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين والتونة، من أهم الأطعمة التي تقوي الذاكرة. تحتوي هذه الأسماك على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميغا-3، التي تُعد ضروري لصحة الدماغ. تساعد أوميجا-3 على تحسين الوظائف الإدراكية وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الذاكرة مثل الزهايمر. يُنصح بتناول الأسماك الدهنية مرتين في الأسبوع للاستفادة القصوى من فوائدها.


المكسرات

المكسرات، خاصة الجوز واللوز، غنية بالدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين E والمغنيسيوم. أظهرت الدراسات أن فيتامين E يساهم في الحفاظ على الذاكرة مع التقدم في العمر. الجوز، على وجه الخصوص، يحتوي على أحماض أوميغا-3، مما يجعله خيارًا ممتازًا لتحسين وظائف الدماغ. يمكن تناول المكسرات كوجبة خفيفة أو إضافتها إلى السلطات والزبادي.

 

التوت

يُعتبر التوت، وخاصة التوت الأزرق، من الفواكه المفيدة لتعزيز الذاكرة. يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، مما يقلل من التوتر التأكسدي في الدماغ. تشير الدراسات إلى أن تناول التوت قد يُحسن الذاكرة قصيرة المدى والقدرة على التعلم. يمكن تناوله طازجًا أو إضافته إلى العصائر والشوفان.

 

الخضروات الورقية الداكنة

تعد الخضروات الورقية الداكنة، مثل السبانخ والكرنب، من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة الدماغ. تحتوي هذه الخضروات على مضادات الأكسدة ومركبات تساعد في تقوية الذاكرة. يُنصح بإدخال الخضروات الورقية في الوجبات اليومية، سواء في السلطات أو الأطباق الجانبية.

أطعمة تزيد من التركيز

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة تعتبر من الأطعمة اللذيذة التي تعزز التركيز. تحتوي على مركب الفلافونويد، الذي يساعد في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما يؤدي إلى زيادة التركيز والذاكرة. يُفضل اختيار الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو (70% أو أكثر) للحصول على الفوائد الصحية المرجوة.

 

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة ومادة L-theanine، التي تساعد على تحسين التركيز وتقليل التوتر. تشير الأبحاث إلى أن تناول الشاي الأخضر يمكن أن يعزز الأداء العقلي ويساعد في تحسين الذاكرة. يمكن استهلاكه كبديل للقهوة أو كجزء من روتين الاسترخاء اليومي.

 

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة، مثل الشوفان والكينوا، تعد مصدرًا جيدًا للطاقة المستدامة. تحتوي هذه الحبوب على الألياف والفيتامينات التي تدعم صحة الدماغ. تساعد الكربوهيدرات المعقدة في تحسين مستويات الطاقة والتركيز على المدى الطويل، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لوجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة.

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