تناولها بانتظام هو السر، مشروبات طبيعية تعزز التركيز أثناء المذاكرة

مشروبات طبيعية تعزز التركيز، مع بداية المدارس، ومع فترات المذاكرة الطويلة، يبحث الطلاب عن وسائل طبيعية تساعدهم على زيادة التركيز واليقظة الذهنية بعيدًا عن الإفراط في تناول المنبهات أو مشروبات الطاقة التي قد تضر بالصحة.





وتلعب التغذية دورًا أساسيًا في تحسين الأداء العقلي والقدرة على الحفظ والاستيعاب، ومن أبرز العادات المفيدة تناول مشروبات طبيعية غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي تدعم صحة الدماغ.



أكدت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن المذاكرة الفعالة لا تعتمد فقط على الجهد العقلي، بل تحتاج أيضًا إلى دعم غذائي ونفسي مناسبين. وتعتبر المشروبات الطبيعية إحدى الوسائل البسيطة والمفيدة لتعزيز التركيز وزيادة الإنتاجية الذهنية.



أضافت الدكتورة مها سيد، أن الخيارات التي يمكن للطلاب الاعتماد عليها بدلًا من مشروبات الطاقة أو المنبهات الثقيلة متنوعة وعديدة.





مشروبات صحية تعزز التركيز والاستيعاب

في هذا التقرير، تستعرض أخصائية التغذية العلاجية أهم المشروبات الطبيعية التي يمكنها أن تساعد في تعزيز التركيز وتحفيز النشاط الذهني أثناء الدراسة.

مشروبات تعزز التركيز

1. الشاي الأخضر

يُعد الشاي الأخضر من أشهر المشروبات التي تدعم عمل الدماغ، فهو يحتوي على نسبة معتدلة من الكافيين تمنح الجسم طاقة ذهنية دون التسبب في العصبية أو اضطرابات النوم مثل القهوة. كما أنه غني بمضادات الأكسدة والأحماض الأمينية مثل الثيانين، التي تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين صفاء الذهن وزيادة القدرة على التركيز لفترات أطول.

ينصح بشرب كوب واحد في الصباح أو منتصف اليوم أثناء المذاكرة، مع تجنب الإفراط في تناوله.

2. شاي إكليل الجبل (الروزماري)

أثبتت الدراسات أن رائحة الروزماري ومشروبه العشبي لهما تأثير إيجابي على الذاكرة والقدرة على الانتباه. يحتوي هذا النبات على مركبات طبيعية تنشط الدورة الدموية في المخ وتحسن من توصيل الأكسجين إلى الخلايا العصبية.

يمكن تحضيره بغلي أوراق الروزماري الطازجة أو المجففة في الماء الساخن لعدة دقائق، وشربه دافئًا قبل المذاكرة أو أثناء فترات الاستراحة.

3. عصير البرتقال الطازج

البرتقال مصدر غني بفيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة، لكنه أيضًا مفيد جدًا للدماغ. فالعصائر الطبيعية الغنية بفيتامين C تساعد على تقليل الشعور بالإجهاد، كما تمد الجسم بالسكريات الطبيعية التي تمنح طاقة ذهنية آمنة.

كوب واحد من عصير البرتقال الطازج صباحًا ينعش الذاكرة ويحافظ على النشاط العقلي خلال ساعات الدراسة الأولى.

4. مشروب الزنجبيل

الزنجبيل معروف بخصائصه التي تنشط الدورة الدموية وتزيد من تدفق الدم إلى الدماغ، مما يساعد على تعزيز التركيز وتقوية الذاكرة. كما يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات تقلل من الشعور بالتعب والإرهاق العقلي.

يمكن تناوله كمشروب ساخن عن طريق غلي شرائح الزنجبيل الطازج مع العسل والليمون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للطلاب أثناء المذاكرة، خاصة في الأجواء الباردة.

5. الكاكاو الخام أو مشروب الشوكولاتة الداكنة

مشروب الكاكاو الخام يحتوي على مركبات الفلافونويد التي تدعم صحة الدماغ وتحسن تدفق الدم إليه. كما يحتوي على كمية بسيطة من الكافيين تمنح تنشيطًا ذهنيًا معتدلًا.

تناول كوب من الكاكاو غير المحلى أو المصنوع من الشوكولاتة الداكنة يساعد الطلاب على التركيز وتحفيز المزاج الجيد أثناء المذاكرة، مما يخفف من التوتر المرتبط بالامتحانات.

6. شاي النعناع

شرب النعناع الدافئ أو استنشاق رائحته المنعشة يساعد على تنشيط الذاكرة قصيرة المدى، كما يعمل على تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر. ويعتبر من المشروبات المناسبة أثناء فترات الدراسة الطويلة لأنه يمنح إحساسًا بالانتعاش ويكسر الملل.

يمكن تناوله قبل البدء في المذاكرة أو أثناء فترات الاستراحة، خاصة في الصيف حيث يمكن تقديمه باردًا مع قطع من الليمون.

7. عصير الشمندر (البنجر)

الشمندر من الخضراوات الغنية بالنترات الطبيعية التي تتحول داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم إلى الدماغ. وقد ربطت بعض الدراسات بين تناوله وتحسن الأداء العقلي وسرعة الاستجابة الذهنية.

كوب من عصير الشمندر الطازج قبل جلسة المذاكرة قد يمنح الطالب طاقة ذهنية قوية تساعده على التركيز لفترة أطول.

8. الحليب مع العسل

يُعد مشروب الحليب الدافئ بالعسل من الخيارات المريحة للأعصاب والمغذية في الوقت ذاته. فالحليب يحتوي على البروتينات والفيتامينات المهمة لصحة المخ، بينما العسل يمنح طاقة طبيعية تساعد على التركيز.

هذا المشروب مثالي قبل النوم للطلاب الذين يعانون من الأرق أو التوتر خلال فترات الامتحانات، حيث يساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتحسين جودة النوم، وهو ما ينعكس إيجابًا على قوة التركيز في اليوم التالي.

9. الماء

قد يغفل الكثيرون عن أن أبسط مشروب على الإطلاق – الماء – هو من أهم ما يعزز التركيز. الجفاف حتى وإن كان بسيطًا يؤدي إلى ضعف في الانتباه والشعور بالكسل والتشويش الذهني.

ينصح الطلاب بشرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم، والاحتفاظ بزجاجة ماء أثناء المذاكرة لتجنب الجفاف والحفاظ على النشاط العقلي.

مشروبات لزيادة التركيز

نصائح إضافية للاستفادة من هذه المشروبات

الاعتدال هو الأساس، فلا يجب الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

التنويع بين المشروبات يضمن حصول الجسم على مجموعة مختلفة من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

من الأفضل تحضير المشروبات طازجة في المنزل بعيدًا عن المواد الصناعية أو السكر الزائد.

ربط شرب المشروب بفترة محددة من المذاكرة يساعد على تكوين عادة صحية تعزز الانتباه.

