أسباب ظهور بقع ونقط بيضاء على أظافر ووجه طفلك

تلاحظ بعض الأمهات ظهور النقط البيضاء على أظافر الأطفال وأحيانا بقع بيضاء فى الوجه ما يقلقهن كثيرا خوفا من أن تكون إصابة خطيرة.

وترجع بعضهن ظهور هذه العلامات على الطفل بأنها ضعف أو نقص فى العناصر الغذائية ما يدفعهن باستشارة طبيب مختص لمعرفة السبب وعلاجه.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن العلامات البيضاء على الأظافر عند الأطفال هى عبارة عن نقط أو خطوط أو بقع بيضاء تظهر على سطح الظفر، أحيانا تكون صغيرة ومنتشرة، وأحيانا أكبر وغالبا تظهر أكثر في أظافر اليدين عن القدمين.

أسباب العلامات البيضاء على أظافر الطفل

وأضاف عبد الحميد، أن من أسباب ظهور العلامات البيضاء على أظافر الأطفال:-

إصابة خفيفة في قاعدة الظفر، وهو السبب الأكثر شيوعا، وأي كدمة بسيطة أو عض الظفر أو قصه بشكل خاطئ يمكن أن يؤثر على الخلايا التي تكون الظفر، وبعد فترة من نمو الظفر، تظهر العلامة البيضاء.

نقص بعض العناصر الغذائية، مثل الزنك والكالسيوم والبروتين.

حساسية أو تفاعل مع مواد كيميائية، مثل استخدام مناكير أو مزيلات الأظافر بشكل متكرر، أو التعرض للمنظفات بدون قفازات.

مشاكل صحية أعمق (نادرة)، في حالات قليلة جدا يمكن أن تكون مرتبطة بأمراض في الكبد أو الكلى أو التهابات فطرية أو نقص شديد في الفيتامينات، لكن هذا غير شائع خصوصا عند الأطفال الأصحاء.

أسباب البقع البيضاء على وجه الطفل

وتابع، أما البقع البيضاء التى تظهر على وجه الطفل، فهذه البقع تكون أفتح من لون البشرة، وغالبا تظهر على الخدين أو حول الفم أو الذقن، وتكون أكثر وضوحا في الصيف عندما تسمر البشرة، ومن أسباب البقع البيضاء على وجه الطفل:-

النخالية البيضاء، وهى حالة جلدية بسيطة جدا وشائعة عند الأطفال، خصوصا أصحاب البشرة الجافة، تبدأ كبقعة حمراء فاتحة قليلا أو جافة، ثم تتحول إلى لون أبيض باهت، وهى غير مؤلمة، ولا بها حكة شديدة، وغير معدية، وعلاجها ترطيب الجلد بانتظام بكريمات، واستخدام واقي شمس خفيف للأطفال، وأحيانا الطبيب ينصح بكريم به نسبة بسيطة من الكورتيزون أو كريم مرطب به زنك لو البقع جافة جدا.

نقص الفيتامينات أو سوء التغذية، ونقص فيتامين B12 أو الزنك أو الحديد يجعل البشرة باهتة أو فيها بقع فاتحة، ولكن هذا أقل شيوعا.

بداية فطريات جلدية، لو البقع بها قشور بسيطة وتزيد مع العرق، يمكن أن تكون فطرية، والعلاج هنا كريم مضاد للفطريات.

وعند انتشار البقع على الوجه والأظافر وصاحبها أعراض مثل الحكة أو التعب أو فقدان الشهية أو شحوب عام، يجب استشارة طبيب مختص على الفور.

نصائح مهمة للحفاظ على صحة الطفل

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أن هناك نصائح مهمة للحفاظ على صحة الطفل، منها:-

الحفاظ على تغذية الطفل جيدا وتقديم الخضار، والفواكه، والبيض، واللبن، والمكسرات (لو مسموح)، والأسماك، له.

وضع مرطبات يومية له خصوصا بعد الاستحمام.

واقي الشمس مهم جدا للأطفال في النهار، لذا يجب استخدامه.

الإقلال من استخدام الصابون القوي على بشرة الطفل.

