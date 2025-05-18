الأحد 18 مايو 2025
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صحة ومرأة

أكلات تبطل مفعول الدواء لطفلك احذريها

الأدوية للأطفال
الأدوية للأطفال

إعطاء الأدوية أثناء مرض الأطفال أمر ضرورى يعجل بالشفاء، بشرط أن تكون بجرعات محددة وتحت إشراف طبي حتى تأتى الأدوية بنتائج جيدة دون أن تتأثر صحة الطفل.

وعادة تواجه الأمهات مشكلة مع الصغار بسبب رفضهم الدواء لمذاقه السيء، وهنا قد تلجأ الأمهات لبعض المشروبات مع الدواء دون الوعى بمدى خطورة ذلك.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك أكلات ومشروبات تبطل مفعول الأدوية لذا يمكن منعها عند إعطاء الطفل الأدوية حتى تأتي بنتائجها دون أن يتأثر الطفل.

أكلات ومشروبات تبطل مفعول الأدوية على الطفل 

وأضاف عبد الحميد، أن من هذه الأكلات والمشروبات:

  • المضادات الحيوية: ممنوع إعطائها للطفل مع اللبن أو الزبادي، لأن الكالسيوم يقلل امتصاص الدواء.
  • أدوية الحديد: ممنوع تقديمها للطفل مع الشاي أو القهوة، لأن الكافيين يمنع الجسم من أن يمتص الحديد، والافضل تقديمه مع عصير برتقال.
  • أدوية الكحة التى تحتوى على مواد مهدئة، ممنوع تقديمها مع أكلات ثقيلة أو دسمة، لأنها تجعل الطفل يشعر بنعاس كثير.
  • أدوية الكورتيزون، ممنوع إعطائها للطفل مع الملح الزائد أو الأكلات المالحة لأنها تزيد احتباس السوائل.
الأمراض المعدية 
الأمراض المعدية 

 

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس 

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

  • التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.
  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد،  من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.
  • تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
  • تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.
  • تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، ما يحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.
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إعطاء الأدوية أكلات ومشروبات تبطل مفعول الدواء على الطفل المضاد الحيوي الحديد الدكتور تامر عبد الحميد صحة الصحة

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