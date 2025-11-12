الأربعاء 12 نوفمبر 2025
صحة ومرأة

احذرى، فلتر المياه متعدد المراحل يُفقد الماء معادنه

فلاتر المياة أصبحت أمر ضرورى فى وقتنا الحالى خاصة بعد زيادة نسبة تلوث المياه ونزولها من الصنوبر باللون البنى والروائح الغريبة.

وتحرص ربات البيوت على اختيار الفلاتر ذات المراحل المتعددة التى تضمن خلو الماء من أى ملوثات ضارة بالصحة، وذلك حفاظا على سلامة أفراد الأسرة.

فوائد مياه النيل 

ويقول الدكتور مجدى نزيه استشارى التغذية العلاجية، إن ماء النيل غنى بالمعادن المهمة التى من الله سبحانه وتعالى بها على عباده ولأن هناك أنواع فاكهة. وخضروات لا تزرع فى مصر ولكن كعادتها موجودة فى مياه النيل خاصة أن ماء النيل تمر على هضبة إثيوبيا وهذه العشبة بها كم غير عادى من المعادن المهمة للصحة وبالتالى تناول ماء النيل وهو ماء الصنبور ضرورة للصحة العامة.

ممنوع استخدام فلتر الماء ذات المراحل المتعددة 

وأضاف نزيه، أنه بالفعل فلتر الماء أصبح ضرورة فى وقتنا الحالى لتنقية الماء من الملوثات ولكن أى نوع يجب أن نختاره؟ بحيث نضمن نظافة المياة دون المساس بالمعادن الموجودة بها، لذا يجب الإمتناع تماما عن الفلاتر ذات المراحل المتعددة لأنه يفقد الماء معادنه وعناصره المهمة للصحة، مهما كان نوعه أو ثمنه فهو يجعل المياه بلا قيمة.

أفضل نوع فلتر لتنقية المياه 

وتابع، أن أفضل نوع فلتر لتنقية المياة هو فلتر ذات شمعة واحدة وهى الشمعة الفخارية، وهو يباع بسعر عالى ولكنه آمن على الصحة، من حيث ينقى المياه بفاعلية كبيرة دون أن يؤثر على معادنها وقيمتها الغذائية، ويجب تغيير الشمعة مرة كل 6 أشهر والالتزام بهذا المعاد حتى لا يتحول الفلتر إلى وباء لنشر الأمراض.

