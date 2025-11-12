هل يمكن استخدام زيت الزيتون للقلي؟ أخصائي يجيب

18 حجم الخط

القلي من طرق الطهى التى رغم تحذير الأطباء منها إلا أن معظم البشر يقبلون عليها لمذاق الطعام المقلي الشهي، لذا تفضل ربات البيوت تقديم الطعام المثلى فى المنزل لضمان نوع الزيت.

خاصة أن المقليات الجاهزة غير مضمونة والزيت قد يتم استخدامه أكثر من مرة، ويتساءل بعضهن دائما عن أفضل نوع زيت للقلي دون أى ضرر على الصحة.

زيت الزيتون الأفضل للقلي

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن القلي من طرق الطهى غير الصحية ومن المفترض تجنبها ولكن نظرا لانتشار المقليات وعشق الكبار والصغار لها فمسموح تناولها مرة أسبوعيا ولذلك فى اضيف الحدود ويفضل تناول المقليات فى المنزل لضمان أن يكون الزيت المستخدم نظيف ولم يستخدم من قبل.

زيت الزيتون

وأضاف سلامة، أن أفضل نوع زيت يمكن استخدامه للقلي هو زيت الزيتون الدرجة الثانية فلا مانع من استخدامه للقلي فهو أقل فى القيمة الغذائية ومضادات الأكسدة ويمكن استخدامه فى الطهى وفى عمل السلطات والجبن ولكن قيمته الغذائية قليلة وبالتالي يمكن استخدامه في القلي.

استخدامات زيت الزيتون البكر الممتاز

وتابع، بينما زيت الزيتون البكر الممتاز يستخدم فى السلطات وعمل طبق الجبن مع الخضروات أو الزعتر، ويمكن تناوله على الريق فهو غنى بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم ويقوى المناعة ويقاوم الكوليسترول ويعزز صحة القلب ويعالج جرثومة المعدة.

فوائد زيت الزيتون

ومن فوائد زيت الزيتون الصحية:-

حماية القلب والأوعية الدموية، ويحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة خاصة حمض الأوليك، التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار، ورفع الكوليسترول الجيد، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

مضاد قوي للأكسدة، وهو غني بمضادات الأكسدة مثل البوليفينولات وفيتامين E، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من الالتهابات المزمنة، وتساعد في الوقاية من أمراض مثل السرطان والسكري.

دعم صحة الجهاز الهضمي، ويساعد على تحسين الهضم، ويساهم في حماية بطانة المعدة من القرحة، كما يسهل حركة الأمعاء ويعد علا طبيعي للإمساك عند تناوله على الريق.

تنظيم سكر الدم، ويساهم زيت الزيتون في تحسين حساسية الأنسولين، مما يجعله مفيد لمرضى السكري من النوع الثاني.

تقوية المناعة، ومضادات الأكسدة والدهون الصحية فيه تساعد الجسم على مقاومة العدوى وتقوية جهاز المناعة بشكل طبيعي.

الحفاظ على صحة الدماغ، وأظهرت الدراسات أن زيت الزيتون يحمي من تدهور القدرات العقلية المرتبطة بالتقدم في العمر، ويساعد في الوقاية من الزهايمر والخرف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.