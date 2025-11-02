جامعة أسيوط ترفع قيمة الأجر للعمالة اليومية على مستوى الأقسام المختلفة

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، قرارًا بالموافقة على رفع قيمة الأجر اليومى للعمالة اليومية المعينة بأجر يومى على مستوى أقسام الجامعة المختلفة، اعتبارًا من ١ ديسمبر ٢٠٢٥، وذلك في إطار حرص الجامعة على التخفيف من أعباء هذه الفئة ومراعاة البعد الاجتماعي الذي توليه الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا، بهدف تحسين مستوى المعيشة للعاملين، وتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم ولأسرهم.

رفع قيمة الأجر اليومى للعمالة اليومية

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن شريحة العمالة اليومية لها دور مهم وفاعل في تيسير حركة العمل داخل مختلف القطاعات وسد العجز في بعض التخصصات الحيوية، مشيرًا إلى أن القرار تضمن رفع الأجر اليومي كالتالي:

- المهندسون، الأطباء بجميع تخصصاتهم، الفيزيائيون بأقسام الأشعة العلاجية والطب النووي، والحاسبات والمعلومات: يصبح الأجر ٢٥٠ جنيهًا عن اليوم الواحد.

- المؤهلات العليا بجميع تخصصاتها: يصبح الأجر ١٧٥ جنيهًا عن اليوم الواحد بدلًا من ١٢٥ جنيهًا.

- ما دون المؤهلات العليا بجميع تخصصاتها: يصبح الأجر ١٥٠ جنيهًا عن اليوم الواحد بدلًا من ١٠٠ جنيه.

ومن جانبه، صرح شوكت صابر، أمين عام جامعة أسيوط، بأن الإدارات المختصة ستباشر الإجراءات اللازمة لصرف الزيادات الجديدة اعتبارًا من الأول من ديسمبر ٢٠٢٥م، للعمالة اليومية المتواجدة بالعمل، وذلك تحت إشراف مباشر من: الأستاذ محمد أمين، مدير عام الحسابات والموازنة، الأستاذ وليد حسني، مدير إدارة الموازنة بالجامعة، لضمان تنفيذ القرار وفقًا للمعايير واللوائح المالية للجامعة.

