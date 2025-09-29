الإثنين 29 سبتمبر 2025
محافظات

بتكلفة 85 مليون جنيه، إحلال وتجديد خط طرد حي السلخانة بالفيوم

إحلال وتجديد خط طرد،
إحلال وتجديد خط طرد، فيتو

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، عن الانتهاء من تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خط طرد الصرف الصحي الخاص بمحطة رفع حي السلخانة بمدينة الفيوم، بتكلفة إجمالية بلغت 85 مليون جنيه.

 

أهمية خط الكرد الجديد

المشروع  ضمن خطة الشركة لتطوير البنية التحتية وتحسين خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين، من خلال رفع كفاءة الشبكات وتقليل الأعطال والانفجارات المتكررة، وقد شملت أعمال الإحلال استبدال الخط القديم المتهالك بخط جديد عالي الجودة يتميز بقدرته على تحمل الضغوط وتحسين أداء المحطة بشكل شامل، وتحرص شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى على تنفيذ الأعمال في المواعيد المحددة دون التأثير على استمرارية الخدمة،  عبر تعزيز التنسيق بين فرق العمل وتجاوز التحديات التي قد تواجه التنفيذ.

 

تكلفة تنفيذ خطة الكرد

وأوضحت المهندسة عفاف فكري، مدير عام المشروعات بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم تنفيذ خط الطرد الجديد بطول 4300 متر وقطر 800 مليمتر من خامة البولي إيثيلين، ليربط بين محطات الرفع الفرعية بالعلاوي والشيخ حسن ومحطة الرفع الرئيسية بالسلخانة.

 

ندوة بمجمع إعلام الفيوم تعرض طرق تمويل مشروعات مبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة

محافظ الفيوم يوجه بإجراءات لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر غير القادرة

يذكر أن المشروع ضمن مبادرة رفع كفاءة قطاع المياه والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، ودخوله الخدمة ساهم في تحسين مستوى الصرف الصحي وتعزيز قدرات البنية التحتية للشركة.

