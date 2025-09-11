الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

خطة شاملة لتطهير شبكات الصرف الصحي بقرى ومدن الفيوم

تطهير شبكات الصرف،
تطهير شبكات الصرف، فيتو

 أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن قطاع الصرف الصحي بالشركة يواصل تنفيذ خطة متكاملة لأعمال الصيانة والتطهير بمختلف مكونات المنظومة، بهدف رفع كفاءة الأداء وضمان استمرارية الخدمة بكفاءة في أنحاء المحافظة.

 

 

عناصر خطة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى لتطهير الشبكات

 و تشمل الخطة تطهير بيارات محطات الرفع، وتنفيذ أعمال الصيانة الكهروميكانيكية لمكوناتها من طلمبات ولوحات تشغيل ومحابس دخول وخروج، بالإضافة إلى أعمال تطهير وتنظيف شبكات الصرف الصحي لمنع الانسدادات، خاصة في المناطق الساخنة، بما يحقق كفاءة التشغيل ويعزز استدامة الخدمة.

 

حالة الطقس غدا الجمعة 12-9-2025 في محافظة الفيوم

مياه الفيوم تنظم تدريبا علي أساسيات معالجة الصرف الصحي

فيما قال الدكتور جمال جابر، رئيس قطاع الصرف الصحي، إن فرق الصيانة تلتزم بالجداول الزمنية المقررة وتطبق أعلى معايير التشغيل والسلامة والمواصفات الفنية في تنفيذ أعمالها، بما يضمن بيئة صحية وخدمة مستدامة لجميع أهالي المحافظة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم أعمال الصيانة الجداول الزمنية الشرب والصرف الصحى الطقس غدا الجمعة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي قطاع الصرف الصحى محطات الرفع مياه الشرب والصرف الصحي

مواد متعلقة

غرق طفلة سقطت في فتحة تطهير مصرف ري مغطى بالفيوم

مياه القناة تنتهي من صيانة طلمبات كسح الروبة بمحطة فايد في الإسماعيلية (صور)

مياه الفيوم تنفذ خطة لصيانة محطات الصرف الصحي

مياه القناة تنظم حملات مكبرة لتطهير شبكات وبيارات الصرف الصحي (صور)

تنظيف ورفع ناتج تطهير مصرف أم سلمى بقرية دماص في الدقهلية (صور)

الآلاف من أهالي الفيوم يشيعون جثامين ضحايا بيارة الصرف الصحي بأبشواي

تطهير 4 ترع بأسيوط لضمان وصول المياه لنهايتها (صور)

تحليل 36 ألف عينة من مياه الشرب والصرف بالفيوم لضمان جودة الإنتاج

الأكثر قراءة

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

مصرع عامل وإصابة آخر بعد سقوطهما من أعلى سقالة في الإسكندرية

لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

قبل بدء الدراسة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بالجامعات

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads