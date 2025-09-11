خطة شاملة لتطهير شبكات الصرف الصحي بقرى ومدن الفيوم

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن قطاع الصرف الصحي بالشركة يواصل تنفيذ خطة متكاملة لأعمال الصيانة والتطهير بمختلف مكونات المنظومة، بهدف رفع كفاءة الأداء وضمان استمرارية الخدمة بكفاءة في أنحاء المحافظة.

عناصر خطة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى لتطهير الشبكات

و تشمل الخطة تطهير بيارات محطات الرفع، وتنفيذ أعمال الصيانة الكهروميكانيكية لمكوناتها من طلمبات ولوحات تشغيل ومحابس دخول وخروج، بالإضافة إلى أعمال تطهير وتنظيف شبكات الصرف الصحي لمنع الانسدادات، خاصة في المناطق الساخنة، بما يحقق كفاءة التشغيل ويعزز استدامة الخدمة.

فيما قال الدكتور جمال جابر، رئيس قطاع الصرف الصحي، إن فرق الصيانة تلتزم بالجداول الزمنية المقررة وتطبق أعلى معايير التشغيل والسلامة والمواصفات الفنية في تنفيذ أعمالها، بما يضمن بيئة صحية وخدمة مستدامة لجميع أهالي المحافظة.

