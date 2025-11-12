"بسبب أهله"، طالب وراء حرائق العقلة القبلية بكفر الشيخ

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بكفر الشيخ من كشف غموض سلسلة حرائق شهدتها قرية العقلة القبلية التابعة لمركز سيدي سالم، حيث تبين أن مرتكبها طالب يبلغ من العمر 16 عامًا.

وكان مركز شرطة سيدي سالم تلقى عدة بلاغات عن اندلاع حرائق على أسطح المنازل خلال الأيام الماضية، وبإجراء التحريات تبين أن الطالب استخدم قداحته لإشعال النيران.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الحرائق بسبب سوء معاملة أهله.

تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 27071 جنح مركز شرطة سيدي سالم لسنة 2025، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

