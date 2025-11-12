الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

"بسبب أهله"، طالب وراء حرائق العقلة القبلية بكفر الشيخ

ضبط المتهم
ضبط المتهم
18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بكفر الشيخ من كشف غموض سلسلة حرائق شهدتها قرية العقلة القبلية التابعة لمركز سيدي سالم، حيث تبين أن مرتكبها طالب يبلغ من العمر 16 عامًا.

حالة المرور اليوم، أحجام مرورية متوسطة و"خد بالك" من شوارع وسط البلد

ضبط 3 تشكيلات عصابية و426 متهما في قضايا مخدرات خلال حملات بالمحافظات

وكان مركز شرطة سيدي سالم تلقى عدة بلاغات عن اندلاع حرائق على أسطح المنازل خلال الأيام الماضية، وبإجراء التحريات تبين أن الطالب استخدم قداحته لإشعال النيران.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الحرائق بسبب سوء معاملة أهله.

تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 27071 جنح مركز شرطة سيدي سالم لسنة 2025، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حرائق العقلة القبلية كفر الشيخ أحداث سيدي سالم طالب 16 سنة مشاجرات أسرية

مواد متعلقة

حالة المرور اليوم، أحجام مرورية متوسطة و"خد بالك" من شوارع وسط البلد

ضبط 3 تشكيلات عصابية و426 متهما في قضايا مخدرات خلال حملات بالمحافظات

أخبار الحوادث اليوم: مقتل عناصر تشكيل عصابي فى تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة.. ضبط طرفى مشاجرة أمام لجنة اقتراع بالأقصر.. قرارات قضائية ضد توفيق عكاشة وإبراهيم سعيد وعصام صاصا

حملات تفتيشية على المحال والمقاهى تحرر 3 آلاف قضية سرقة كهرباء بالمحافظات

مشاجرة على أولوية المرور تتسبب في حادث صدم واعتداء على شاب بالمعصرة

القبض على متسول بتهمة سحل فتاة لخلاف على مسح السيارات بالعجوزة

ضبط تيك توكر بالإسكندرية لتورطه في النصب والاحتيال عبر العلاج الروحاني

الأمن يكشف حقيقة فيديو البلطجة وإطلاق أعيرة نارية على المواطنين بالشرقية

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

رفع تقرير للرئيس السيسي، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتهاوى والجوافة تبدأ مرحلة الصعود

دقائق أنقذت السكان من الموت، انهيار عقار مكون من 8 طوابق بمنطقة الجمرك بالإسكندرية

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تسجل 7،5 جنيه وارتفاع مفاجئ في الليمون والفلفل

الأهالي يستغيثون بالداخلية والنائب العام.. كارثة تهدد سكان قريتين في الدقهلية بالحبس

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-11-2025 ببداية التعاملات

نزيف الأسفلت.. قصة إسماعيل الليثي وشهداء لقمة العيش

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-11-2025 ببداية التعاملات

أقل من 47.30 جنيها، سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات الأربعاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية