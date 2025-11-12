الشرطة تنقل مسنا من ذوي الاحتياجات الخاصة لتلقي العلاج بمدينة بدر

18 حجم الخط

استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة لاستغاثة عاجلة من مسن، مقيم بدائرة قسم شرطة بدر، من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد عجزه عن الحركة وعدم قدرته على الوصول إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور، تحرك رجال الشرطة لمقر إقامة المسن، وتم تقديم المساعدة الفورية لنقله بأمان إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وضمان حصوله على كافة أوجه العلاج الضروري.

وأعرب المسن عن امتنانه العميق لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة وتلبية استغاثته، مؤكدًا الدور الإنساني الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في دعم المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم كافة أوجه المساعدة لهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.