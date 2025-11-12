الأربعاء 12 نوفمبر 2025
عصام كامل

الشرطة تنقل مسنا من ذوي الاحتياجات الخاصة لتلقي العلاج بمدينة بدر

استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة لاستغاثة عاجلة من مسن، مقيم بدائرة قسم شرطة بدر، من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد عجزه عن الحركة وعدم قدرته على الوصول إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور، تحرك رجال الشرطة لمقر إقامة المسن، وتم تقديم المساعدة الفورية لنقله بأمان إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وضمان حصوله على كافة أوجه العلاج الضروري.

وأعرب المسن عن امتنانه العميق لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة وتلبية استغاثته، مؤكدًا الدور الإنساني الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في دعم المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم كافة أوجه المساعدة لهم.

