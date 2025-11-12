الداخلية تأذن لـ 42 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية

الأربعاء 12 نوفمبر 2025
أصدرت  وزارة الداخلية، القرارين رقم 1833 و1834 لسنة 2025، بشأن الإذن لـ42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.

حالة المرور اليوم، أحجام مرورية متوسطة و"خد بالك" من شوارع وسط البلد

ضبط 3 تشكيلات عصابية و426 متهما في قضايا مخدرات خلال حملات بالمحافظات

تفاصيل القرارين

 

وشمل القرار رقم 1833 لسنة 2025 الإذن لـ21 مواطنًا، أولهم: يوسف علاء سعيد علي، وآخرهم: عمر محمد أحمد محمد فاضل، بالتجنس بجنسيات أجنبية منها الإيطالية، الألمانية، الأيرلندية، البريطانية، الإماراتية، المغربية، السودانية، الكندية، والروسية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

أما القرار رقم 1834 لسنة 2025، فنص على الإذن لـ21 مواطنًا آخرين، أولهم: يوسف سامح زكي علي عبد الله، وآخرهم: أمير محمد أحمد عزت، بالتجنس بجنسيات أجنبية منها الإيطالية، الكندية، الأمريكية، الفرنسية، الروسية، البريطانية، والألمانية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء في القرارين أن التنفيذ يتم بمعرفة قطاع شئون مكتب الوزير، وأنهما يُنشران في الوقائع المصرية، بتاريخ 12 أكتوبر 2025.

