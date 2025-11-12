الأربعاء 12 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط عنصر جنائي شديد الخطورة بحوزته 1,5 طن مخدر بالإسماعيلية بـ95 مليون جنيه

ضبط عنصر جنائي شديد
ضبط عنصر جنائي شديد الخطورة بحوزته 1,5 طن مخدر، فيتو
 تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة، من ضبط عنصر جنائي شديد الخطورة في نطاق محافظة الإسماعيلية.

وأكدت التحريات قيام المتهم بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة؛ تمهيدًا للاتجار بها، حيث تم تتبعه وإعداد الأكمنة اللازمة، وتم ضبطه بحوزته 1,5 طن من مخدر الهيدرو، و25 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وتقدر القيمة المالية للمواد المضبوطة بـ 95 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

الاسماعيلية المخدرات والأسلحة المواد المخدرة تجار المواد المخدرة قطاع مكافحة المخدرات عنصر جنائي شديد الخطورة ضبط عنصر جنائي مخدر الحشيش مكافحة المخدرات محافظة الإسماعيلية مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر مكافحة المخدرات والأسلحة وزارة الداخلية

