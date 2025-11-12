ضبط عنصر جنائي شديد الخطورة بحوزته 1,5 طن مخدر بالإسماعيلية بـ95 مليون جنيه

18 حجم الخط

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة، من ضبط عنصر جنائي شديد الخطورة في نطاق محافظة الإسماعيلية.

وأكدت التحريات قيام المتهم بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة؛ تمهيدًا للاتجار بها، حيث تم تتبعه وإعداد الأكمنة اللازمة، وتم ضبطه بحوزته 1,5 طن من مخدر الهيدرو، و25 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وتقدر القيمة المالية للمواد المضبوطة بـ 95 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.