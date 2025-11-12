أكاديمية الشرطة تنظم ندوة بعنوان "تمكين المرأة في المناصب القيادية بقوات حفظ السلام"

18 حجم الخط

نظمت أكاديمية الشرطة "المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام" تنسيقًا والمجلس القومى للمرأة ندوة بعنوان "تمكين المرأة فى المناصب القيادية بقوات حفظ السلام وتعزيز دورها فى حماية الفئات الأولى بالرعاية"، بمشاركة عدد من المنظمات الدولية، وذلك بمقر المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام.

وتُعد الندوة الثانية من نوعها خلال هذا العام التى تقام بالمركز فى إطار مرور 25 عاما على قرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص بتعزيز دور المرأة فى صنع القرار والأمن والسلم الدوليين.

وشهدت الندوة عرضًا لتجارب واقعية لعدد من الكوادر النسائية المشاركة فى مهام حفظ السلام فى مختلف مناطق النزاعات ومساهمتهن فى حماية المدنيين والاستجابة الإنسانية مع إشادة دولية بدور عناصر الشرطة النسائية المصرية من حفظة السلام، حيث باتت مصر من أكبر الدول مساهمةً بعناصر نسائية فى مهام حفظ السلام الأممية.



ويأتي عقد هذه الندوة فى رحاب المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام كدليل على أهمية المساهمات المصرية فى مهام حفظ السلام الدولية، وأن مصر لا تألو جهدًا فى تعزيز دور المرأة فى منظومة الأمن والسلم الدوليين.

