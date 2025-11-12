الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد تداول فيديو، ضبط قائد سيارة نقل يؤدي حركات استعراضية على الطرق بدمياط

المتهم
المتهم
18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط من كشف ملابسات مقطعي فيديو متداولين على مواقع التواصل الاجتماعي يظهران قائد سيارة نقل يقوم بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

ضبط قائد سيارة نقل لقيامه بالاستعراض بالسير الرعوني بدمياط

بعد الفحص والتحريات، تم تحديد السيارة الظاهرة في مقاطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم التعرف على قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة كفر سعد.

الضبط والمواجهة

وتم ضبط قائد السيارة، وعند مواجهته اعترف بتنفيذ الواقعة كما ظهر في مقاطع الفيديو، مؤكدًا أن الحركات الاستعراضية كانت بغرض الاستعراض فقط.

الإجراءات القانونية

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط المخالفين وحماية أرواح المواطنين على الطرق، والتصدي لكل أشكال القيادة الخطرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دمياط سيارة نقل القيادة الرعناء الاستعراض بالسيارة ضبط المخالفين وزارة الداخلية حوادث المرور السلامة على الطرق الامن العام

مواد متعلقة

ضبط 13 سيدة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

ضبط 141 ألف مخالفة مرورية و66 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

الشرطة تنقل مسنا من ذوي الاحتياجات الخاصة لتلقي العلاج بمدينة بدر

أكاديمية الشرطة تنظم ندوة بعنوان "تمكين المرأة في المناصب القيادية بقوات حفظ السلام"

ضبط عنصر جنائي شديد الخطورة بحوزته 1,5 طن مخدر بالإسماعيلية بـ95 مليون جنيه

"بسبب أهله"، طالب وراء حرائق العقلة القبلية بكفر الشيخ

الداخلية تأذن لـ 42 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية

حالة المرور اليوم، أحجام مرورية متوسطة و"خد بالك" من شوارع وسط البلد

الأكثر قراءة

أهالي منية سلمنت بالشرقية يطالبون الأزهر بحل أزمة نقص المدرسين في المعهد الأزهري

القصبجي.. أزهري حفظ القرآن في التاسعة!

مصر ضد سويسرا، مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس العالم للناشئين

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

أبوس إيدك سبني أمشي، الاعتداء على فتاة بوحشية في جسر السويس يثير الغضب (فيديو)

رفع تقرير للرئيس السيسي، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

زلزال يهز قبرص بقوة 5.22 ريختر

خدمات

المزيد

الدينار البحريني يسجل 125.55 جنيها في البنك المركزي اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 12-11-2025

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأنبياء المباركون بنص القرآن الكريم، تعرف عليهم

حافظ عليها، أوقات الصلاة كما حددها القرآن الكريم والسنة النبوية

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهموم

المزيد
الجريدة الرسمية