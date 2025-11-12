بعد تداول فيديو، ضبط قائد سيارة نقل يؤدي حركات استعراضية على الطرق بدمياط

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط من كشف ملابسات مقطعي فيديو متداولين على مواقع التواصل الاجتماعي يظهران قائد سيارة نقل يقوم بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

ضبط قائد سيارة نقل لقيامه بالاستعراض بالسير الرعوني بدمياط

بعد الفحص والتحريات، تم تحديد السيارة الظاهرة في مقاطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم التعرف على قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة كفر سعد.

الضبط والمواجهة

وتم ضبط قائد السيارة، وعند مواجهته اعترف بتنفيذ الواقعة كما ظهر في مقاطع الفيديو، مؤكدًا أن الحركات الاستعراضية كانت بغرض الاستعراض فقط.

الإجراءات القانونية

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط المخالفين وحماية أرواح المواطنين على الطرق، والتصدي لكل أشكال القيادة الخطرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.