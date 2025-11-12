الأربعاء 12 نوفمبر 2025
أخبار مصر

للخريجين الجدد، مجلس اتحاد المهن الطبية يقرر تخفيض قيمة اشتراك مشروع العلاج

اتحاد المهن الطبية،
اتحاد المهن الطبية، فيتو
قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية تخفيض قيمة الاشتراك بمشروع علاج الأعضاء للدفعات الجديدة من نقابات ( الأطباء البشريين – الصيادلة – أطباء الأسنان – الأطباء البيطريين) للعام الجديد 2026 من 600 جنيه إلى 400 جنيه تشجيعًا لشباب الأطباء الخريجين على الاشتراك بالمشروع والاستفادة من خدماته الطبية.

وتيسيرًا على أعضاء الاتحاد ومراعاة للظروف الاقتصادية، فقد قرر المجلس أيضًا معاملة أبناء الأعضاء من ذوى الاحتياجات الخاصة الخريجين بنفس قيم اشتراك الأبناء الغير خريجين.

إنجاز تاريخي، الصحة العالمية تعلن خلو مصر من «التراكوما»

وزير الصحة: كل دولار يستثمر في التغطية الصحية يعود 14.3 دولارًا كعائد اقتصادي

وكان مجلس الاتحاد قد أعلن فى وقت سابق عن رفع قيمة الحد الأقصى للتغطية العلاجية للعام الجديد 2026 إلى 55 ألف جنيه، بزيادة قدرها 10 آلاف جنيه عن العام الحالى، ويفتح المشروع الذى تأسس عام 1987 تحت شعار ( تكافل – زمالة – وفاء ) أبوابه للاشتراك والتجديد فى الأول من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر من كل عام.

الجريدة الرسمية