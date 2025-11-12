للخريجين الجدد، مجلس اتحاد المهن الطبية يقرر تخفيض قيمة اشتراك مشروع العلاج

18 حجم الخط

قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية تخفيض قيمة الاشتراك بمشروع علاج الأعضاء للدفعات الجديدة من نقابات ( الأطباء البشريين – الصيادلة – أطباء الأسنان – الأطباء البيطريين) للعام الجديد 2026 من 600 جنيه إلى 400 جنيه تشجيعًا لشباب الأطباء الخريجين على الاشتراك بالمشروع والاستفادة من خدماته الطبية.

وتيسيرًا على أعضاء الاتحاد ومراعاة للظروف الاقتصادية، فقد قرر المجلس أيضًا معاملة أبناء الأعضاء من ذوى الاحتياجات الخاصة الخريجين بنفس قيم اشتراك الأبناء الغير خريجين.

وكان مجلس الاتحاد قد أعلن فى وقت سابق عن رفع قيمة الحد الأقصى للتغطية العلاجية للعام الجديد 2026 إلى 55 ألف جنيه، بزيادة قدرها 10 آلاف جنيه عن العام الحالى، ويفتح المشروع الذى تأسس عام 1987 تحت شعار ( تكافل – زمالة – وفاء ) أبوابه للاشتراك والتجديد فى الأول من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر من كل عام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.