وزير التعليم: تدريس الذكاء الاصطناعي والبرمجة في المدارس الحكومية

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة شاملة لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي والبرمجة في مناهج التعليم المصري، بهدف تأهيل الطلاب لمهارات المستقبل وتعزيز قدراتهم الرقمية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل العالمي.

الاتفاق مع أكبر منصة تعليمية يابانية لتطبيق برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي

وأوضح وزير التعليم في كلمته بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية المنعقد في العاصمة الإدارية أنه تم الاتفاق مع أكبر منصة تعليمية يابانية لتطبيق برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي والبرمجة داخل المدارس الحكومية، بالتعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية، مشيرًا إلى أن المشروع بدأ تطبيقه فعليًا في المدارس المصرية الحكومية كمرحلة أولى.

وأضاف عبد اللطيف أن عدد الطلاب الذين شاركوا في المنصة اليابانية وصل إلى أكثر من 710 آلاف طالب، في خطوة تعكس حجم الإقبال والاهتمام من جانب الطلاب والمعلمين على التعلم الرقمي واكتساب المهارات التكنولوجية الحديثة.

وأشار الوزير إلى أن جميع طلاب الثانوية العامة في مصر سيدرسون الذكاء الاصطناعي والبرمجة قبل التخرج، ويحصلون على شهادة معتمدة دوليًا، مؤكدًا أن ذلك يأتي ضمن رؤية الدولة لتخريج جيل قادر على الإبداع والابتكار والمنافسة في مجالات الثورة الصناعية الرابعة.

وأكد وزير التربية والتعليم على أن دمج الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية يمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم المصري، ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة في التعليم الرقمي بالمنطقة.

