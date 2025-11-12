الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التعليم: تدريس الذكاء الاصطناعي والبرمجة في المدارس الحكومية

المؤتمر العالمي للسكان
المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية
18 حجم الخط

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة شاملة لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي والبرمجة في مناهج التعليم المصري، بهدف تأهيل الطلاب لمهارات المستقبل وتعزيز قدراتهم الرقمية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل العالمي.

الاتفاق مع أكبر منصة تعليمية يابانية لتطبيق برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي

 

وأوضح وزير التعليم في كلمته بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية المنعقد في العاصمة الإدارية  أنه تم الاتفاق مع أكبر منصة تعليمية يابانية لتطبيق برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي والبرمجة داخل المدارس الحكومية، بالتعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية، مشيرًا إلى أن المشروع بدأ تطبيقه فعليًا في المدارس المصرية الحكومية كمرحلة أولى.

وأضاف عبد اللطيف أن عدد الطلاب الذين شاركوا في المنصة اليابانية وصل إلى أكثر من 710 آلاف طالب، في خطوة تعكس حجم الإقبال والاهتمام من جانب الطلاب والمعلمين على التعلم الرقمي واكتساب المهارات التكنولوجية الحديثة.

وأشار الوزير إلى أن جميع طلاب الثانوية العامة في مصر سيدرسون الذكاء الاصطناعي والبرمجة قبل التخرج، ويحصلون على شهادة معتمدة دوليًا، مؤكدًا أن ذلك يأتي ضمن رؤية الدولة لتخريج جيل قادر على الإبداع والابتكار والمنافسة في مجالات الثورة الصناعية الرابعة.

محمد عبد اللطيف: لا يوجد عجز في المعلمين بمصر

وزير التعليم: زيادة الحضور بالمدارس الحكومية من 15% لـ87%، و150 ألف فصل جديد خلال 10 سنوات

وأكد  وزير التربية والتعليم على أن دمج الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية يمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم المصري، ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة في التعليم الرقمي بالمنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التكنولوجية الحديثة التعلم الرقمي التربية والتعليم الثانوية العامة فى مصر الثورة الصناعية الرابعة الذكاء الإصطناعي في المناهج الدراسية الذكاء الاصطناعي طلاب الثانوية العامة

مواد متعلقة

محمد عبد اللطيف: لا يوجد عجز في المعلمين بمصر

وزير التعليم: زيادة الحضور بالمدارس الحكومية من 15% لـ87%، و150 ألف فصل جديد خلال 10 سنوات

إنجاز تاريخي، الصحة العالمية تعلن خلو مصر من «التراكوما»

عبد الغفار: مبادرة 100 مليون صحة قدمت 260 مليون خدمة للمواطنين في كل المراحل العمرية

د. خالد عبد الغفار: نستهدف رفع متوسط العمر الصحي للمواطن المصري

وزير الصحة: كل دولار يستثمر في التغطية الصحية يعود 14.3 دولارًا كعائد اقتصادي

اليوم، انطلاق المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية PHDC 2025 بحضور مدبولي

رئيس هيئة الدواء يبحث آليات توطين الصناعة والنفاذ للأسواق الأفريقية

الأكثر قراءة

أبوس إيدك سبني أمشي، الاعتداء على فتاة بوحشية في جسر السويس يثير الغضب (فيديو)

مصر ضد سويسرا، مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس العالم للناشئين

محمد عبد اللطيف: لا يوجد عجز في المعلمين بمصر

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تسجل 7،5 جنيه وارتفاع مفاجئ في الليمون والفلفل

رفع تقرير للرئيس السيسي، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

بدء نظر جلسة محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز

موقف منتخب مصر، ترتيب مجموعات كأس العالم للناشئين 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حافظ عليها، أوقات الصلاة كما حددها القرآن الكريم والسنة النبوية

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية