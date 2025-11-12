إنجاز تاريخي، الصحة العالمية تعلن خلو مصر من «التراكوما»

18 حجم الخط

أعلن الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عبر كلمة مسجلة، خلو جمهورية مصر العربية -رسميًّا- من مرض «التراكوما» كمشكلة صحية عامة، في إطار افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من «المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية»

إنجاز تاريخي يُضاف إلى سجل مصر الحافل بخلوها من الأمراض

ووجَّه الدكتور تيدروس تهنئة خاصة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصف خلالها هذا الإنجاز بأنه «تاريخي ويُضاف إلى سجل مصر الحافل بخلوها من الأمراض»، وقد تحقق من خلال استراتيجية وطنية شاملة، تضمنت:

· تنفيذ حملات علاجية واسعة النطاق

· تحسين الظروف البيئية والصحية، خاصة في المناطق الريفية

· برامج توعوية مكثفة

أسفرت هذه الجهود مجتمعة عن انخفاض معدلات الإصابة بالمرض إلى أقل من 5% بين الأطفال، وهي النسبة التي تؤهل للحصول على شهادة الخلو من المرض كأحد مشكلات الصحة العامة.

بدوره، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن هذا الإنجاز يمثل «نقطة تحول في مسيرة الصحة العامة المصرية، وهو دليل ساطع على قوة الشراكة الدولية والفعالية في العمل المشترك لتحقيق الأهداف الصحية العالمية».

يذكر أن مرض التراكوما كان يصنف سابقًا من بين الأسباب الرئيسية للإصابة بالعمى في مصر.

