عبد الغفار: مبادرة 100 مليون صحة قدمت 260 مليون خدمة للمواطنين في كل المراحل العمرية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مبادرات رئيس الجمهورية لتحسين الصحة العامة قدمت حتى الآن أكثر من 260 مليون خدمة طبية للمواطنين، ضمن جهود الدولة المصرية لتوفير الرعاية الصحية الشاملة في مختلف مراحل العمر.

وأوضح في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية أن مبادرة "100 مليون صحة" بمختلف محاورها حققت نجاحا غير مسبوق، حيث شملت مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي أكثر من 64.2 مليون فحص، فيما استفادت 8.7 مليون سيدة من خدمات مبادرة دعم صحة المرأة.

كما أشار إلى فحص 17.4 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم في المدارس، وبلغ عدد المستفيدين من مبادرة الفحص المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة نحو 670 ألف طفل.

إجمالي الفحوصات ضمن مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن

وفيما يتعلق بالرعاية الصحية المتكاملة، بلغت إجمالي الفحوصات ضمن مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن أكثر من 2 مليون فحص، بينما تم تنفيذ 3.5 مليون فحص في إطار مبادرة فحص المقبلين على الزواج، و1.9 مليون فحص ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج الأورام.

كما حققت مبادرة الكشف عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة أكثر من 4.3 مليون فحص، إضافة إلى 26.9 ألف خدمة ضمن مبادرة علاج الأطفال المصابين بالضمور العضلي.

وأكد وزير الصحة أن هذه المبادرات الرئاسية تمثل نموذجًا رائدًا في الاستثمار في صحة الإنسان المصري، مشددة على استمرار التوسع فيها للوصول إلى جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة صحية كريمة لكل المواطنين.

يذكر أن المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية (PHDC 2025)، انعقد اليوم الأربعاء بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وعدد من الوزراء

يعقد خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وتحت شعار “تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص”.

