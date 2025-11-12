الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

د. خالد عبد الغفار: نستهدف رفع متوسط العمر الصحي للمواطن المصري

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، فيتو
18 حجم الخط
ads

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن حسن استغلال الموارد يعد جزءًا أساسيًا من اقتصاد الصحة، مشيرًا إلى أن رفع متوسط العمر الصحي للمواطن المصري يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لوزارة الصحة والسكان.

وأوضح الوزير أن الإنسان السليم يمثل إضافة حقيقية للقوة الإنتاجية للمجتمع، حيث إن الاستثمار في الوقاية والرعاية الصحية يسهم في تعزيز قدرات الأفراد على العمل والإنتاج، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

 

وأكد أهمية تبني مفهوم الاستثمار في الصحة، خاصة في الدول ذات الدخل المتوسط التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار عبد الغفار إلى أن مبادرات “100 مليون صحة” قدمت نموذجًا ناجحًا للعائد المباشر على المواطن، من خلال الكشف المبكر والعلاج المجاني للأمراض المزمنة، مما أسهم في تحسين جودة الحياة وخفض معدلات الإنفاق على العلاج.

يذكر أن  المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية (PHDC 2025)، انعقد اليوم الأربعاء بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وعدد من الوزراء. 

 

يعقد خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وتحت شعار "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر العالمي للصحة والسكان المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

متحدث الصحة يوضح الحالة الصحية للفنان محمد صبحي (فيديو)

الصحة العالمية: طفل من كل خمسة في غزة حُرم من التطعيمات بسبب الحرب

الأكثر قراءة

مصر ضد سويسرا، مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس العالم للناشئين

أبوس إيدك سبني أمشي، الاعتداء على فتاة بوحشية في جسر السويس يثير الغضب (فيديو)

محمد عبد اللطيف: لا يوجد عجز في المعلمين بمصر

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تسجل 7،5 جنيه وارتفاع مفاجئ في الليمون والفلفل

رفع تقرير للرئيس السيسي، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

بدء نظر جلسة محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز

موقف منتخب مصر، ترتيب مجموعات كأس العالم للناشئين 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حافظ عليها، أوقات الصلاة كما حددها القرآن الكريم والسنة النبوية

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية