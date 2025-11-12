د. خالد عبد الغفار: نستهدف رفع متوسط العمر الصحي للمواطن المصري

18 حجم الخط

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن حسن استغلال الموارد يعد جزءًا أساسيًا من اقتصاد الصحة، مشيرًا إلى أن رفع متوسط العمر الصحي للمواطن المصري يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لوزارة الصحة والسكان.

وأوضح الوزير أن الإنسان السليم يمثل إضافة حقيقية للقوة الإنتاجية للمجتمع، حيث إن الاستثمار في الوقاية والرعاية الصحية يسهم في تعزيز قدرات الأفراد على العمل والإنتاج، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

وأكد أهمية تبني مفهوم الاستثمار في الصحة، خاصة في الدول ذات الدخل المتوسط التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار عبد الغفار إلى أن مبادرات “100 مليون صحة” قدمت نموذجًا ناجحًا للعائد المباشر على المواطن، من خلال الكشف المبكر والعلاج المجاني للأمراض المزمنة، مما أسهم في تحسين جودة الحياة وخفض معدلات الإنفاق على العلاج.

يذكر أن المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية (PHDC 2025)، انعقد اليوم الأربعاء بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وعدد من الوزراء.

يعقد خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وتحت شعار "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص".

