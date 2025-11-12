وزير الصحة: كل دولار يستثمر في التغطية الصحية يعود 14.3 دولارًا كعائد اقتصادي

18 حجم الخط

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الاستثمار في منظومة التأمين الصحي الشامل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي والاجتماعي، موضحا أن كل دولار يستثمر في التغطية الصحية الشاملة يعود بنحو 14.3 دولارًا كعائد اقتصادي واجتماعي، وفقًا للنماذج العالمية المعتمدة.

وأشار في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، إلى أن نسبة التغطية بالتأمين الصحي قبل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بلغت 60% فقط، بينما ارتفعت بعد تطبيق المرحلة الأولى إلى 70%، وتستهدف الوصول إلى 100% بحلول عام 2030.

نسبة الرضا عن جودة الخدمات الصحية في المنظومة المحلية

وبينت البيانات أن نسبة الرضا عن جودة الخدمات الصحية في المنظومة المحلية ارتفعت من 54% عام 2024 إلى 62%، مع استهداف 70% بحلول 2030، في إطار جهود تحسين مستوى الخدمة وتحقيق العدالة في الحصول على الرعاية الصحية.

وأضاف وزير الصحة أن كل جنيه ينفق على التأمين الصحي الشامل يعود بعائد اقتصادي مباشر قدره 2.91 جنيه، فيما تبلغ قيمة الحماية المالية المباشرة والمتوقعة نحو 34.9 مليار جنيه خلال الفترة من 2030-2032.

أكد أن منظومة التأمين الصحي الشامل تسهم في تحقيق العدالة في الخدمات الصحية وتوفير الحماية المالية للمواطنين، مع ضمان تحسين جودة الخدمة وكفاءة الإنفاق لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الصحة.

يذكر أن المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية (PHDC 2025)، انعقد اليوم الأربعاء بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء.

يعقد خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وتحت شعار “تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص”.

