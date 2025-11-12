وزير العمل: انخفاض معدل البطالة إلى 6.2% يعكس نجاح سياسات التشغيل الحكومية

18 حجم الخط

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن معدل البطالة في مصر انخفض إلى 6.2% بعد أن كان يتجاوز 13% منذ عشر سنوات، موضحًا أن هذا التراجع يعكس جهود الدولة في تنفيذ خطط التشغيل وتوفير فرص العمل بالداخل والخارج، ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025.

وأوضح الوزير، خلال استعراضه جهود الوزارة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن الوزارة نجحت في توفير 520 ألفًا و123 فرصة عمل داخلية خلال عام واحد، من خلال الربط بين راغبي العمل وفرص التشغيل المتاحة في مختلف المحافظات.

وأشار جبران إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لراغبي العمل تضم مهاراتهم وتخصصاتهم، مع حصر شامل لفرص العمل المتاحة بالمنشآت المختلفة، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التوافق بين العرض والطلب في سوق العمل وتوفير وظائف مستدامة للشباب.

أوضح وزير العمل أنه فيما يتعلق بالتشغيل بالخارج، تعمل الوزارة على فتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية خاصة في الدول الأوروبية.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تعاونًا مثمرًا مع دول مثل ألمانيا، وصربيا، وإيطاليا، واليونان وغيرها لتوفير فرص عمل نوعية تتناسب مع مهارات العمالة المصرية.

وأضاف أن مذكرات تفاهم تم توقيعها مع عدد من وزارات العمل في الخارج لتسهيل انتقال الأيدي العاملة وتوفير بيئة عمل قانونية وآمنة، مشيرًا إلى أن مكاتب العمل بالخارج تتابع أوضاع المصريين المغتربين وتضمن حقوقهم.

وشدد وزير العمل على أن الوزارة تواصل جهودها لتقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين عبر مشروعات التدريب المهني والتشغيل الذاتي.

وأكد أن انخفاض معدل البطالة إلى 6.2% يعد إنجازًا يعكس نجاح سياسات التشغيل الحكومية واستقرار سوق العمل المصري.

